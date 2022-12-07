Морози не впливають на роботу іранських дронів-камікадзе, - Ігнат

Росія вперше за останні три тижні застосувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Українські військові вважають - це черговий приклад того, що окупанти не використали їх весь цей час, не через морози.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували", - сказав він.

Нагадаємо, раніше речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускав, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

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