Морози не впливають на роботу іранських дронів-камікадзе, - Ігнат
Росія вперше за останні три тижні застосувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Українські військові вважають - це черговий приклад того, що окупанти не використали їх весь цей час, не через морози.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.
"Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували", - сказав він.
Нагадаємо, раніше речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускав, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.
Топ коментарі
+11 MrStepanovM
показати весь коментар07.12.2022 11:42
+10 Zalet
показати весь коментар07.12.2022 11:47
+9 Berrimor Cute
показати весь коментар07.12.2022 12:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какого они тут?
Что ему может помешать в мороз?
Американцы учавствуют в бомбежках?
Пооучается косвенно они помогают наводить.
А нельзя GPS раздавать не всем?
И на высотах, где летит мопед, температура значительно ниже. Как себя ведет смазка и топливная система- хз.
- Кушай, а то дяде отдам.
Ребёнок немного пососал и выплюнул, мама опять:
- Кушай, а то дяде отдам.
Рядом мужик:
- Вы уж определитесь, третью остановку из-за вас проезжаю!" (С)
здесь аналогично.