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Новини Агресія Росії проти України
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Морози не впливають на роботу іранських дронів-камікадзе, - Ігнат

дрони

Росія вперше за останні три тижні застосувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Українські військові вважають - це черговий приклад того, що окупанти не використали їх весь цей час, не через морози.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували", - сказав він.

Нагадаємо, раніше речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускав, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

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Автор: 

дрони (4650) Повітряні сили (2613) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+11
два тижні купа "експерДів" розповідала хєрню про нездатність "мопедів" літати в мороз...і ось...тіць-пердиць...
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07.12.2022 11:42
+10
Я бы депортировал с Украины всех Иранцев.
Какого они тут?
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07.12.2022 11:47
+9
В пакетах!
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07.12.2022 12:08
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два тижні купа "експерДів" розповідала хєрню про нездатність "мопедів" літати в мороз...і ось...тіць-пердиць...
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07.12.2022 11:42 Відповісти
Створюючи лишній мотив для кацапів і бармалєїв їх застосувати якраз в морози...
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07.12.2022 11:45 Відповісти
не думаю що для підарів потрібні мотиви, але те що розхолоджує нашу громадськість це факт
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07.12.2022 13:05 Відповісти
Я бы депортировал с Украины всех Иранцев.
Какого они тут?
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07.12.2022 11:47 Відповісти
А русскіх?
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07.12.2022 11:59 Відповісти
В пакетах!
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07.12.2022 12:08 Відповісти
та вони же скільки десятилітть "дограються" та вий@уються?...
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07.12.2022 11:47 Відповісти
вы бы уже определились бы ...один дебил лепит что морозы влияют,другой -что не влияют...
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07.12.2022 11:43 Відповісти
Навіщо ці балачки про погодні умови для геноциду? Хто взагалі на це увагу звертає? Ідиотизм.🤦
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07.12.2022 11:43 Відповісти
Двигатель от мопеда и глонасс.
Что ему может помешать в мороз?
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07.12.2022 11:45 Відповісти
Так іксперди ж казали, що глонас в Україні не працює? Чи вже запрацював?
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07.12.2022 11:47 Відповісти
Не ну если он летит по GPS то это вообще западло.
Американцы учавствуют в бомбежках?
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07.12.2022 12:59 Відповісти
Причём тут американцы? Для наводки на большое здание хватает и точности модуля GPS "гражданского" класса, которого можно купить в Алиэкспресс. Как там в анекдоте про заказ убийства в 90-ых - "за такие деньги номер квартиры можете не называть".
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07.12.2022 13:23 Відповісти
Т.е. все равно он использует систему GPS, а это собственность США.
Пооучается косвенно они помогают наводить.
А нельзя GPS раздавать не всем?
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07.12.2022 13:29 Відповісти
Если отключить гражданскую, то отключится и GPS приёмники и у многих устройств ВСУ. В частности не будет работать дроны для разведки, собранные по всему свету.
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07.12.2022 13:40 Відповісти
плюс сервоприводы, контроллеры, датчики.
И на высотах, где летит мопед, температура значительно ниже. Как себя ведет смазка и топливная система- хз.
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07.12.2022 11:58 Відповісти
в принципе может. например, если отклонение частоты генератора не укладывается в термолегулировку. при долбаном совке, допустим, 21 мГц генератор должен был отклонятся по частоте +- 20 Гц от номинала в диапазоне температур от -40 до + 85 °C. плюс неделя этт в термокамере. потому то совковое ракетное наследие и является таким точным, что так тогда настраивали точно их по этим критериям лазерной подрезкой резистивного слоя, выполняя планы партии. или вообще, если кварц был открыт, то таким "наноинструментом", как знаменитое лезвие "нева", вжжжжиик по краюшку кварца и смотришь на частоту. перестарался - на напыление ))) во были смешные времена в совковой микроэлектронике )) золотое время, дюары с жидким азотом никто не считал, сколько с ним прикольных вещей можно было заэксперементировать.))
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07.12.2022 12:05 Відповісти
Электронику управления при надобности можно и подогреть до нужной рабочей температуры.
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07.12.2022 13:19 Відповісти
Точно. Тем более он летит и пердит
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07.12.2022 13:30 Відповісти
можно канешно, но если генератор плохо настроен там частота плавает и в очень узком разбросе температур. там инерционность температуры корпуса влияет на частоту. как и инерционность датчика температуры тоже. и это при постоянной окружающей температуры камеры с настраеваемыми генераторами. при настройке это была ещё та головная боль. подача азота уже не идёт а камера по инерции остывает, включается подогрев. когда температура достигнута - вырубается, но камера инерциально нагревается. и эти "качели" задалбывали. переход с температуры на температуру требовал минут 20 ожидания, пока "качели" уходили в минимум и температура генератора "принималась" достигнутой. это была ещё та игрушка. ещё хуже будет для электроники в иранском дроне. он летит и внешняя температура блока изменяется по температуре местности. термокамеры на борту точно нет, хотя бы из за веса. ладно нагрев от тепла движка, хотя температура блока головки тоже будет шататься в зависимости от скорости дрона, оборотов мотора и температуры воздуха. охлаждение электроники то по окружающей дрон температуре пролетаемого отрезка. имхо - там инерционные колебания температуры будут ещё те. в космосе и вакууме термостат организовать проще.
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07.12.2022 13:41 Відповісти
расход- дальность применения
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07.12.2022 12:32 Відповісти
"В маршрутке молодая мама пытается покормить ребёнка грудью:
- Кушай, а то дяде отдам.
Ребёнок немного пососал и выплюнул, мама опять:
- Кушай, а то дяде отдам.
Рядом мужик:
- Вы уж определитесь, третью остановку из-за вас проезжаю!" (С)
здесь аналогично.
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07.12.2022 11:52 Відповісти
Рано у нас ети мопеды обсерали
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Там не дроны замерзли а иранские гастарбайтеры, которые ими управляет.
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07.12.2022 12:07 Відповісти
Он робот. По координатам летит. Какая перфокарта туда и попиз...ит.
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07.12.2022 13:03 Відповісти
То це може "свіжу" партію кацапам підігнали.
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07.12.2022 12:27 Відповісти
А як же зледеніння у хмарах? Мопед з протиобморожувальною системою як на літаках? Це майже не можливо та дуже дорого. Експерементують гадёниши. Хоча сьогодні вночі хмар було не багато зі східного напрямку…
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07.12.2022 12:31 Відповісти
Он низко летит. До 500 метров. Не думаю что там есть обледенение.
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07.12.2022 13:04 Відповісти
Може бути, та дуже часто взимку, це залежить від метеоумов звісно. Спираючись на свій досвід, десь 10-20% від зимкового часу, у цьому шару (до 500 м) може бути зледеніння (тумани, низька хмарність)
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10.12.2022 08:21 Відповісти
Строго говоря была проблема с работой в мороз у иранских дронов, её решали месяц и видимо решили, вот и весь сказ. Обновленные мопеды могут теперь летать в мороз. Точно так же, как ранее в них добавляли блок глонасса.
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07.12.2022 12:52 Відповісти
Или просто погода подошла
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07.12.2022 13:00 Відповісти
Дипломатические отношения с иРАНоМ ещё действуют?
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07.12.2022 15:01 Відповісти
А РАСХОД ТОПЛИВА !?
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07.12.2022 18:38 Відповісти
 
 