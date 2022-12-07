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Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"

Американський впливовий журнал Time назвав Людину року.

Про це видання повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина року 2022 за версією TIME: Володимир Зеленський і дух України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ спокушає передишкою в боях, але ніяких компромісів бути не може, - Зеленський

Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та дух України 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) журнал (31)


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Топ коментарі
+63
Без коментарів.
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07.12.2022 14:57
+32
не тупи! він зробив все щоб Україна виглядала розброєною, отупівшою і наскрізь прогнилу корупцією!
за такого вигляду лишалося тіки питання часу коли московія полізе
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07.12.2022 15:10
+29

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07.12.2022 15:04
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druker, бот который зелю славит по всем сайтам. Деньги не пахнут, Иуда?
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07.12.2022 18:45 Відповісти
Імітатор президента і патріота.
А мабуть всі забули, що для цього Україна просто повія.
Як оце - все свое життя знущалося з України, а зараз грає роль президента і патриота.
Наскільки ж треба бути сліпим, глухим та недоразвинутим, щоб це все не бачити.
ЦЕ - рідкісний випадок, коли оце вот - виносять на вершину слави за те, чого він не здійснював, за подвиги інших, за те, до чого він не причетний, чому воно вперто чинив опір.
І зараз з нього наполегливо ліплять героя, не зважаючи на сотні тисяч жертв з його віни.
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07.12.2022 15:14 Відповісти
Ось що значить пiар на кровi!
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07.12.2022 15:14 Відповісти
Вони здуріли ! Зробили вигляд що вони нічого не знають про його минуле.
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07.12.2022 15:16 Відповісти
Коли подох Адік, журнал "Тайм" прикрасив ним свою обкладинку.
Чекаємо таку ж картинку з ******. Переможець номінації "Дохле ***** року".

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07.12.2022 15:16 Відповісти
Це вони ще його номери не бачили. Як він десятиліттями одним клавішним органом по всьому українству грав. Та формулу Шнайнмаєра в Конституцію пхали з перших місяців захоплення влади, погоджуючись на всі вимоги Пуйла.
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07.12.2022 15:17 Відповісти
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07.12.2022 15:30 Відповісти
ЗеПисяграй!
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08.12.2022 01:08 Відповісти
Перефразовуючи "класика": Імідж - все, реальна людина - ніщо".
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07.12.2022 15:18 Відповісти
навколишній світ та владці в ньому не такі якими вони є в реальності, а це такий собі віртуальний світ та віртуальні владні херої, опис якого й яких, вкладують в голови наріда провластні синхронизовані єдині пропагандони та такі ж медіа.
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07.12.2022 15:18 Відповісти
..ну, хоча би про "дух України", власне самих Українців, не забули
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07.12.2022 15:18 Відповісти
Сидячи десь далеко, в нормальній країні, користуючись благами розвинених країн, цивілізації легко голосувати за ***** з нелохом, зробіть опитування в середині країни. НЕ ВИЗНАЧАЙТЕ НАМ СВОЇХ ГЕРОЇВ. Нам не потрібні вожді, Українці їх не приймали й не приймуть, людина року це боєць проти імперської орди, герой за пультом ппо, герой з останнім ріжком патронів й гранатою в оточенні, герой це той хто ціною життя підірвав міст при відступі, а не це чортове чмо разом з його бандою яке сіло нам на шию.
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07.12.2022 15:19 Відповісти
Так выпьем же за людіну року, найвелічнішого лідора соврімєнності!!!
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07.12.2022 15:19 Відповісти
який за пів року до наступу знав і цілодобово готувався (ну як на фото) гідно зустріти ворога, відбити атаки малою кровію захисників і заслугувати нарешті "людину року" і "дух .." (не піднімається ручка написати України) ...
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07.12.2022 15:30 Відповісти
Вася, ты представляешь какой это тягар знать о вторжении и не сказать людям и не втикты? В такой ситуации алкашка лучшее средство!!!
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07.12.2022 15:32 Відповісти
думаю не спроста поводырь при нем денно-ношно прилипалой ходил)))
шобы нашефсе какому-нить луке по доброте душевной не бовкнуло))))
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07.12.2022 15:35 Відповісти
Будьте обережні з бажаннями, вони мають здатність збуватись!

Він так хотів прославитись на весь світ. От і прославився. Тільки якою ціною.
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07.12.2022 15:21 Відповісти
А чо бояться желаний? Например боневтику глубоко похер. У него никто не воюет. Мама Саша и папа Римма с детьми за границей в Италии на озеро Комо. Скумбрия тоже где-то ліндает. Лучшіе друзья ведут бойроктар нюз из Польши. Чо ему бояться?
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07.12.2022 15:23 Відповісти
Ну все...теперь Прокуратура США закроет уголовное дело против ПриватБанка ЗеКодломойских чуваков..кормившихся в этой Афере с 2004 года Так что Данилыч и Игорь Валерьевич с Зе могут спать спокойно...
Спи спокойно Украина,тебя грабят по чесноку ...
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07.12.2022 15:24 Відповісти
отака х**ня малята
херой, замість визнати феноменом року УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

пишу в TIME що вони довбойоби.
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07.12.2022 15:25 Відповісти
Человек ода по версии Time:
1938 - Гитлер
1939 - Сталин
1942 - Сталин
1957 - Хрущев
1987 - Горбачев
1989 - Горбачев
2007 - *****
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07.12.2022 15:42 Відповісти
скоро припишут к Лику Святых....или канонизируют ???
не может один даже самый-самый крутой мачо)))) быть "духом Украины"
(бздюхом может... духом - нет!)
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07.12.2022 15:25 Відповісти
ну, одна слуга народу назвала його батьком націі......
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07.12.2022 15:46 Відповісти
а за своё счастливоё детство она его не поблагодарила? )))
культом личности засмердело ... не?????
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Популярный,колесо истории подняло...
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07.12.2022 15:26 Відповісти
спочатку Борис Джонсон пiд впливом "речовин" Черчиля с Дарвiном попутав, тепер Time з гiмна канфету лiпить - пора йому вже вiдповiдати за свої "дєянiя".
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07.12.2022 15:26 Відповісти
Чомусь не народ України, а його "дух", хоча народ і ЗСУ заслужили на 150%.
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07.12.2022 15:27 Відповісти
Президент Российской Федерации Владимир Путин признан журналом Time человеком года.

"Если Россию ожидает провал, то это означает провал всего мира в XXI веке. Если же Россию ждет успех, то во многом этим успехом она будет обязана одному человеку - Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в статье Time.

"Присвоение звания человека года по версии журнала Time никогда не было почестью, оно не означает одобрения, - подчеркивается в статье.

Газета также утверждает, что "Путин - не бойскаут. Он не подходит ни под одно западное определение демократа... Для него стабильность важнее свободы, важнее права выбора".

"Пожертвовав многими принципами, которые ценятся в свободном мире, он совершил настоящий подвиг, обеспечив стабильность в стране, которая почти не знала стабильности, и вернул Россию в число держав, которые управляют миром. Именно поэтому журнал Time выбрал Владимира Путина человеком года", - объясняет выбор журнала автор статьи.

Второе место в рейтинге журнала занял лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год Альберт Гор, третье - автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, четвертое - председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао, пятое - командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петрэус.
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07.12.2022 15:27 Відповісти
3 абзац
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07.12.2022 15:28 Відповісти
А почему на обложке не в косоворотке?
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07.12.2022 15:28 Відповісти
"духи Украины"
(помните как в Афгане духами называли душманов и моджахедов)
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07.12.2022 15:33 Відповісти
І за що нам така ганьба !
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07.12.2022 15:31 Відповісти
за 73%. це не 146% як на рф-ii, вдвiчi менше, але все ж бiльшiсть.
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07.12.2022 15:44 Відповісти
Шоу 95 из Омана про́должается..🤣🤣🤒перекур дороже денех
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07.12.2022 15:36 Відповісти
Про дух укранців згодна
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07.12.2022 15:43 Відповісти
А що таке дух України? Це що Україна вже померла?
Україна житиме і процвітатиме!
Україна переможе!
Слава Україні!!! Слава нашим ЗСУ!
Слава народу України!!!
Смерть ворогам як зовнім так і внутрішнім!!!
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07.12.2022 15:44 Відповісти
Королева Британии Елизавета недавно умершая, когда Гитлер бомбил Лондон Ковентри и другие города Британии в 1940 году,работала простой санитаркой в военном госпитале...
Варвара Зеленская катается по всему Миру... включая Британию и США.. интересно за чье бабло?
О времена о нравы...🤒
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07.12.2022 15:46 Відповісти
Шампанское открывать? Шашлычки готовить?
У нас Бойко - Герой Украины.... 95 квартал награды получает..... Нобелевку - Муратову раш пропагандисту дали......
Так что цена этим званиям и премиям - 0
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07.12.2022 15:58 Відповісти
Муратов никогда не был пропагандистом, не надо гнать.
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07.12.2022 17:24 Відповісти
Яка ГИДОТА...
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07.12.2022 16:00 Відповісти
Прочитав тут мой пост Зеленскиая помчит по госпиталям Украины проведать наших раненых бойцов...
Ждите карман шире....Скумбрии по 8 гривен хватит на всех...
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07.12.2022 16:03 Відповісти
Если бы не Даля Грибаускайте и Порошенко летом 2014 года...сидели бы сейчас в говне..и Зелемойское кодло никогда не пришло бы во власть...
73%...🤣😝вам в дупло
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07.12.2022 16:06 Відповісти
Без Залужного і США воно б так і було.
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07.12.2022 16:23 Відповісти
Генералы Залужный Марченко Наев Кривонос тогда были в одной команде Порошенко
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07.12.2022 16:33 Відповісти
Дмитрий Гордон весной 2019 говорил..голосуем за Зеленского ..хуже не будет... точно сказал чувак...
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07.12.2022 16:17 Відповісти
********!
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07.12.2022 16:19 Відповісти
Памятаєте фільм з Шварцем, Згадати все, от там був момент коли їх на поверхню викинуло й почалася декомпресія. Ось це фото дуже схожа на оті кадри.
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07.12.2022 16:22 Відповісти
Касательно гуманитарочки из стран ЕС...журналисты нарыли нехилую схему..караваны идут круглосуточно .но...половина грузов попадает через Болгарию и Турцию на Мавзолейный Вермахт...путлеру..., потому СБУ ничего и не нашли в Запорожье и других областях Украины...
Позорище...
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07.12.2022 16:31 Відповісти
Окуеть , не рановато ли ?
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07.12.2022 17:22 Відповісти
От вам приклад,як повне чмо,придурок,дешевка,брехлива обрізана мра***зь,стараннями ЗМІ,перетворюється на фігуру рівну Черчілю......
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07.12.2022 17:24 Відповісти
Не хвилюйтесь - сатана князь миру цього ******** своїх ставлеників і тому робить для них карєру.
Скільки жертв зеленський приніс сатані ? Десь біля 100 тисяч Українців загинуло, ціле море крові, тому це подяка від нього вові зеленському.
Але ж такі сатаністи погано закінчують - що Нерон, що Гітлєр, що Сталін, що Каддафі з Муссоліні.
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07.12.2022 18:13 Відповісти
А москалі не ліниві, ось як трудяться! Набігло їх чимало
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07.12.2022 17:58 Відповісти
--- Архип Тесленко /1882--1911 р.р. / маловідомий письменник. драматург--- трагік . уродженець сел. Харківці. з Полтавщини . із дуже злиденної родини. маючи освіту у два класи церковно-- прихідської школи--- видав влучний діагноз ментальності українського народу. цитую:---- Вони./українці / багато скаржаться і ремствують на долю.
Але ставляться з підозрою . до тих хто співчуває й прагне їм добра.
нерідко жертвуючи собою.
---- зате розуміють траекторію канчука на спині. Між зверненням до їхніх душ. і канчуком.зверненим до їх спин переважно вибирають канчук...
Таке прозріння до нього прийшло опісля участі його в революції 1905р./ поразки.в*язниці. сухот.../

P.S. Отож дивуватися феномену --73 % НЕ варто . отакі ми Є !!!
Хронічно хворі на індивідуалізм...зневагу один до одного...Вмісто того .щоб обрати гідного. дійсно патріотичного керманича. споконвічно запрошуємо на поводиря. як не вікінгів.. варягів то партократів. то кримінальних завгарів. то зайд срулят --зате жаба НЕ даве . що свій.../А якже ...а чого НЕ мене.../Та на Заході всі це знають і просто змушені /за даних обставен / робити із ЗЕ--скреготушки ПРИНЦА-- РОЗПРЕКРАСНОГО !?/ Народи . колись можуть запитати: а кому ви допомогу перли. і куди ж вона поділася ??? /
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07.12.2022 18:06 Відповісти
Трохи дебіли ?
Так. Проголосували за Зе клоуна, отримали війну і поїхали жити на ПМЖ у Європу 😅
Як після цього назвати людей, бо сам знаю такі приклади з життя.
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07.12.2022 18:09 Відповісти
ДУМАЮ ЦЕ БІЛЬШЕ Зе КРИМІНАЛ РОКУ УКРАЇНИ 🤓
ОБЕЗБРОЇТИ УКРАЇНУ У ЗЕЛЕНСЬКОГО ВИЙШЛО НА УРА

Це як путіна два роки тому видвигали на Нобелівську премію миру 🤣
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07.12.2022 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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07.12.2022 18:56 Відповісти
Ну хтож ще похвалить багаторазового дезертира як не лівацький "Тайм". Вони в (в Таймі) живуть в свєму віртуальному світі побудованому на фантазіях лівих екстремістів та популістів, так зручно населенню лайно в мозок пихати.
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07.12.2022 19:17 Відповісти
Гірко собі констатувати, що "Time" міг (могло) сплутати причину і наслідок. Особто я вважаю, що саме НЕЗЛАМНА воля до боротьби і перемоги українського НАРОДУ (пам'ятаємо масове прийняття стрілецької зброї громадянами України для захисту її і Києва) змусила політкерівництво (пам'ятаємо припущення згадуваної особи напередодні вторгнення про можливість здачі Харкова і відповідь мера Терехова) наслідувати приклад громадян (для відома "Time"). І тут, як на мене, доречно висказати особисту думку іншим експертам Заходу, що "український стандарт Черчілля" вище, ніж собі уявляють джентельмени з берегів Темзи(?) для України (не думаю, що нам надають занижені норми), бо Зеленський, як на мене, своїми діями з 24.02.22 забов'язаний НЕЗЛАМНІЙ позиції українського народу (повторюю) і можливими наслідками особисто.. , а не внутрішньою налаштованністю (зламаний лісапед, ********* палички, "термос"...), закладеною патріотичним вихованням. Ці слова не є свідотцтвом недооцінки "справжньої величі", а спробою додати напівтонів в портреті особи, яким користуються шановні експерти.
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07.12.2022 19:26 Відповісти
Для Украины это хорошо. А то, что мы про него знаем, то мы знаем.
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07.12.2022 20:23 Відповісти
Кажуть що кращого президента не знайти.
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08.12.2022 05:55 Відповісти
https://telegra.ph/file/2de2a080a63674678cc0f.jpg ​​ Журнал Тайм назвав людиною року, цитую "Володимира Зеленського і український дух".

Вітаю Тетяну Чорновол, Софію Федину, Марусю Звіробій, генерала Марченка, Юрія Бірюкова, Сашка Погребиського і всіх хто виходив на акції "Ні капітуляції", протестував проти формули Штайнмайєра, ходив на допити та суди, збурювався через спроби зупинити виробництво ракет "Нептун", не дав забалакати історю з "вагнерівцями" та не повірив владі того таки президента Зеленського що готуватися треба не до війни, а до травневих шашликів. Це всіх їх щойно назвали "людиною року" разом з Зеленським. Бо про Український дух це як раз про нас всіх.

Аби не наш з вами дух та воля... Та я навіть не знаю чи згадав би сьогодні журнал Time про Володимира Зеленського.https://t.me/dragonspech
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08.12.2022 19:55 Відповісти
НЕ ТІЛЬКИ Зе, А ЩЕ ГІТЛЄР, СТАЛІН, АЯТОЛА ХОМЕЙНІ І ЛІЛІПУТІН 😂😅

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09.12.2022 01:27 Відповісти
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