Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"

Американський впливовий журнал Time назвав Людину року.

Про це видання повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина року 2022 за версією TIME: Володимир Зеленський і дух України", - йдеться в повідомленні.

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