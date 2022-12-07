Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"
Американський впливовий журнал Time назвав Людину року.
Про це видання повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Людина року 2022 за версією TIME: Володимир Зеленський і дух України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+63 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.12.2022 14:57
+32 Борменталь Незабаром
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+29 Олександр Дніпро
показати весь коментар07.12.2022 15:04
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А мабуть всі забули, що для цього Україна просто повія.
Як оце - все свое життя знущалося з України, а зараз грає роль президента і патриота.
Наскільки ж треба бути сліпим, глухим та недоразвинутим, щоб це все не бачити.
ЦЕ - рідкісний випадок, коли оце вот - виносять на вершину слави за те, чого він не здійснював, за подвиги інших, за те, до чого він не причетний, чому воно вперто чинив опір.
І зараз з нього наполегливо ліплять героя, не зважаючи на сотні тисяч жертв з його віни.
Чекаємо таку ж картинку з ******. Переможець номінації "Дохле ***** року".
и не сказать людями не втикты? В такой ситуации алкашка лучшее средство!!!
шобы нашефсе какому-нить луке по доброте душевной не бовкнуло))))
Він так хотів прославитись на весь світ. От і прославився. Тільки якою ціною.
Спи спокойно Украина,тебя грабят по чесноку ...
херой, замість визнати феноменом року УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
пишу в TIME що вони довбойоби.
1938 - Гитлер
1939 - Сталин
1942 - Сталин
1957 - Хрущев
1987 - Горбачев
1989 - Горбачев
2007 - *****
не может один даже самый-самый крутой мачо)))) быть "духом Украины"
(бздюхом может... духом - нет!)
культом личности засмердело ... не?????
"Если Россию ожидает провал, то это означает провал всего мира в XXI веке. Если же Россию ждет успех, то во многом этим успехом она будет обязана одному человеку - Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в статье Time.
"Присвоение звания человека года по версии журнала Time никогда не было почестью, оно не означает одобрения, - подчеркивается в статье.
Газета также утверждает, что "Путин - не бойскаут. Он не подходит ни под одно западное определение демократа... Для него стабильность важнее свободы, важнее права выбора".
"Пожертвовав многими принципами, которые ценятся в свободном мире, он совершил настоящий подвиг, обеспечив стабильность в стране, которая почти не знала стабильности, и вернул Россию в число держав, которые управляют миром. Именно поэтому журнал Time выбрал Владимира Путина человеком года", - объясняет выбор журнала автор статьи.
Второе место в рейтинге журнала занял лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год Альберт Гор, третье - автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, четвертое - председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао, пятое - командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петрэус.
(помните как в Афгане духами называли душманов и моджахедов)
Україна житиме і процвітатиме!
Україна переможе!
Слава Україні!!! Слава нашим ЗСУ!
Слава народу України!!!
Смерть ворогам як зовнім так і внутрішнім!!!
Варвара Зеленская катается по всему Миру... включая Британию и США.. интересно за чье бабло?
О времена о нравы...🤒
У нас Бойко - Герой Украины.... 95 квартал награды получает..... Нобелевку - Муратову раш пропагандисту дали......
Так что цена этим званиям и премиям - 0
Ждите карман шире....Скумбрии по 8 гривен хватит на всех...
73%...🤣😝вам в дупло
Позорище...
Скільки жертв зеленський приніс сатані ? Десь біля 100 тисяч Українців загинуло, ціле море крові, тому це подяка від нього вові зеленському.
Але ж такі сатаністи погано закінчують - що Нерон, що Гітлєр, що Сталін, що Каддафі з Муссоліні.
Але ставляться з підозрою . до тих хто співчуває й прагне їм добра.
нерідко жертвуючи собою.
---- зате розуміють траекторію канчука на спині. Між зверненням до їхніх душ. і канчуком.зверненим до їх спин переважно вибирають канчук...
Таке прозріння до нього прийшло опісля участі його в революції 1905р./ поразки.в*язниці. сухот.../
P.S. Отож дивуватися феномену --73 % НЕ варто . отакі ми Є !!!
Хронічно хворі на індивідуалізм...зневагу один до одного...Вмісто того .щоб обрати гідного. дійсно патріотичного керманича. споконвічно запрошуємо на поводиря. як не вікінгів.. варягів то партократів. то кримінальних завгарів. то зайд срулят --зате жаба НЕ даве . що свій.../А якже ...а чого НЕ мене.../Та на Заході всі це знають і просто змушені /за даних обставен / робити із ЗЕ--скреготушки ПРИНЦА-- РОЗПРЕКРАСНОГО !?/ Народи . колись можуть запитати: а кому ви допомогу перли. і куди ж вона поділася ??? /
Так. Проголосували за Зе клоуна, отримали війну і поїхали жити на ПМЖ у Європу 😅
Як після цього назвати людей, бо сам знаю такі приклади з життя.
ОБЕЗБРОЇТИ УКРАЇНУ У ЗЕЛЕНСЬКОГО ВИЙШЛО НА УРА
Це як путіна два роки тому видвигали на Нобелівську премію миру 🤣
Вітаю Тетяну Чорновол, Софію Федину, Марусю Звіробій, генерала Марченка, Юрія Бірюкова, Сашка Погребиського і всіх хто виходив на акції "Ні капітуляції", протестував проти формули Штайнмайєра, ходив на допити та суди, збурювався через спроби зупинити виробництво ракет "Нептун", не дав забалакати історю з "вагнерівцями" та не повірив владі того таки президента Зеленського що готуватися треба не до війни, а до травневих шашликів. Це всіх їх щойно назвали "людиною року" разом з Зеленським. Бо про Український дух це як раз про нас всіх.
Аби не наш з вами дух та воля... Та я навіть не знаю чи згадав би сьогодні журнал Time про Володимира Зеленського.https://t.me/dragonspech