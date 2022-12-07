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Взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика, – "Укренерго"

энергетика,зеленая

Під час дефіциту потужності в енергосистемі вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сегмент зеленої енергетики в зимовий період має низьку ефективність, оскільки активність сонця знижена. "Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов'ї", - сказав Кудрицький. Він підкреслив, що деокупація цих територій, де розташовані вітроелектростанції, дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.

"Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему", - сказав голова "Укренерго".

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

На думку голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, будівництво нових ВЕС може зменшити проблему відключень електроенергії. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: 

енергетика (2583) Укренерго (2688) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+14
Ви не повірите, але окрім вітроенергетики, енергосистемі може допомогти і зниження рівня жадібності відповідних панів з підпанками.
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07.12.2022 16:52
+12
"... більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території..."
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
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07.12.2022 16:53
+7
Хватит пилить бабло.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
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07.12.2022 16:54
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Ви не повірите, але окрім вітроенергетики, енергосистемі може допомогти і зниження рівня жадібності відповідних панів з підпанками.
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07.12.2022 16:52 Відповісти
АЕСи можна хоча б включити та запустити на 3/4 потужності...
А про олігократію в контексті офшорів говорити - себе не поважати, вони для того і крали все державне майно щоб зараз так бавитись.

Тупі барані добре якщо на стрижку (фінгеноцид) а то й на м'ясо.... (посилання на
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08.12.2022 01:09 Відповісти
"... більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території..."
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
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07.12.2022 16:53 Відповісти
щоб взяти якусь інвестицію від китайців? це ж китайці найбільше виробляють сонячних паналей та інверторів та іншого обладнання для "зеленої" енергетикиі готові давати гроші не запитуючи де воно піде (чим більше корупції тим їм краще). Не дай Бог все перевести на "екологічночисті" технології. Ось тоді вже буде справжній блекаут!
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07.12.2022 18:13 Відповісти
Тому що в ДТЕК в житомирській винницкій та багато де ще дууууже багато сонячних полів...
Нагадаю - П зняв ввізні мита для імпорту запчастин для відновлювальное джерел е.е. саме для Ахметова. Який зараз воліє ціну "зеленки" переложити(він не клав він ложив) на баранів.
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08.12.2022 01:12 Відповісти
Хватит пилить бабло.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
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07.12.2022 16:54 Відповісти
особливо зелені Німці тільки-тільки закрили атомки, і намагалися змусити всіх закрити вугільні, ну а чого був же "абсолютно екологічно чистий дешевий" русскій газ, яким торгували би німці, щоб і далі бути "економічним локомотивом ЄС" , а потім щось пішло не так...
В Польші будуватимуться міні атомні станції, це здається більш реалістичний варіант.
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07.12.2022 18:06 Відповісти
Именно. Вы правы.
Все что зависит от климата неустойчиво.
Потепление идет-ветра нет.
Это тупик в развитии.
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07.12.2022 18:13 Відповісти
Очень помогают, но это не панацея. Сегодня наши ветряки работают только на 20 проц. мощности - антициклон рядом. И как упала ветровая генерация - так сразу цены на энергию вверх поползли. В зависимости от особенностей национальной энергосистемы есть предельно допустимая доля ветроэнергетики. Если её превысить - начинаются аварии в энергосистеме. И не повторяйте наши ошибки: зелёная энергия сегодня уже дешевле традиционной, поэтому зелёные тарифы это насос по перекачки денег налогоплательщиков в сверхприбыль энергетиков. Допустимо и необходимо ветроэнергетикам только компенсировать часть капиталовложений. У нас такой подход привёл к тому, что мы не довели ещё долю ветроэнергетики до оптимума из-за ограниченности возможностей производителей ветряков (ну не хотим мы выбрасывать деньги на китайское г, нам Сименс подавай) и из-за немыслимой по абсурду бюрократии.
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07.12.2022 23:27 Відповісти
Рашисти все, що не зможуть вивезти цінне, те знищать, так що пан Кудрицький, не пускай рідини з рота на ті вітряки вже.
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07.12.2022 16:58 Відповісти
Перша ж думка, яка лежить на поверхні -- знищать!
Невже правда, що зелені торбохвати підбирають чиновників за рівнем тупості??
Ну, й звичайно, щоб крав ефективно ...
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07.12.2022 17:50 Відповісти
и солнечные батареи и ветрогенераторы и гидроэлектростанции и тепловые электростанции и атомные электростанции и резервные генераторы на дизеле-бензине и... кто об этом должен думать во время войны??? пенсионер с 3 000 грн пенсией или госслужащий с 300 000 грн зарплатой (это я наверное его обидел....есть по 1 млн в месяц "зарабатывают")
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07.12.2022 17:03 Відповісти
У нас прям афігеть яке багате населення купувати ту зелену електрику !!!
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07.12.2022 17:08 Відповісти
Не подобається "зелена" по 3 гвивні, купуйте не "зелену" на дізельгенератори по 60 грн., так дешевше.
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07.12.2022 17:19 Відповісти
та де зелена по три гривні? панелі, інвертори, апаратура, розхідні матеріали це великий кошт, а поставити, дуже великий кошт. Недурно ту екологічну істерію по Світу пустили, та "зелена" енергетика там китайці в ній, китайці прямо сказали, кого вони у війні підтримують. Да й наші олігархи вже підсуєтилися і до зеленої енергетики залізли. Тобто все одно олігархам платити, сонячну панель в гаражі не зробити,( основне треба кремній. а самі головні експортери кремнію Китай і рф - неочікуванно!), на відміну від дизельного генератора, його ще можна.
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07.12.2022 17:56 Відповісти
Сегодня себестоимость у производителей стандартных солнечных панелей, инверторов очень низка. Но пригодных для космоса - космос. Украина может ими и себя обеспечить, и вышвырнуть китайцев с европейского рынка. Проблемы здесь две: для производства дешевого кремния используется очень опасное вещество: хлор и в больших количествах, а безопасно работать с хлором это очень высокая культура производства доступная не всем. И второй фактор: если Украина имеет месторождения кварцевого песка - то дайте оттуда пинка китайцам. Отдать эти месторождения китайцам это завтра отдать свою энергетику китайцам.
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07.12.2022 23:45 Відповісти
нам подобається атомна по 0,1 коп
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07.12.2022 20:22 Відповісти
А можна мені атомну по 60коп.?!
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07.12.2022 22:32 Відповісти
так пропеллеры или порушили или ватные мокшы сперли....оно в оккурпации..
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07.12.2022 17:34 Відповісти
Ну правильно - підказуйте кацапам наступну ціль...
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07.12.2022 17:39 Відповісти
На кожну зесфальтну кілометрину.
Даєш вітро зенератину!
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07.12.2022 17:39 Відповісти
для дома можна щось такого мати, як допоміжне щоб не всю енергію з електромережі тягнути (сонячна, вітряки теж). Але це недешево, і спробуйте ще знайти щоб не було китайського виробництва. Ну й не спокушайтеся що це екологічно. Кремній на приклад видобувають на копальнях, на жаль він як трава не росте, а коли термін придатності вийде на привеликий жаль це все як сніг не тане. Велика купа електроніки, яку небуде де діти.
Залежить від погоди. Погода не така і електрики немає, тобто відмовитися від електромережі не вийде.
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07.12.2022 18:02 Відповісти
Він дебіл чи прикидається? Шобла, яка створила сьогоднішній дефіцит на ринку електроенергії, вже навіть не виправдовуює це пошкодженнями внаслідок ракетних атак, СБУ варто провести розслідування, як виник дефіцит при величезному зменшенні споживання, бо смердить це діло не стільки спалеми трансформаторами, як саботажем і шкідництвом. Думаю, що відразу чиновники Укренерго спритно рвануть шукати політичного притулку, сбиваючи шлакбауми на корлоні.
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07.12.2022 19:25 Відповісти
100%
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07.12.2022 20:23 Відповісти
Вітроенергетика поможе. Як попутний вітер автомобілю.... Не більше.
Енергетичну систему потрібно реформувати і децентралізувати.
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07.12.2022 20:17 Відповісти
Так-так, а ще краще, продати АЕС ахмедці, так як вони збиткові, десь ми вже це чули....
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07.12.2022 20:55 Відповісти
https://youtu.be/zb22Fn_-xv8 ...

С этими чуваками о Которых говорит журналистка Олена Требушна в этом видео..мы точно вступим в ЕС и НАТО...зуб даю...🤣🤒
Ждите карман шире...
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07.12.2022 22:56 Відповісти
Відновлювана енергетика дійсно допомогла б, якби Зє-шобло її не придушило.
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08.12.2022 01:49 Відповісти
 
 