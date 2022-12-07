Взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика, – "Укренерго"
Під час дефіциту потужності в енергосистемі вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України.
Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сегмент зеленої енергетики в зимовий період має низьку ефективність, оскільки активність сонця знижена. "Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов'ї", - сказав Кудрицький. Він підкреслив, що деокупація цих територій, де розташовані вітроелектростанції, дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.
"Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему", - сказав голова "Укренерго".
Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
На думку голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, будівництво нових ВЕС може зменшити проблему відключень електроенергії. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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А про олігократію в контексті офшорів говорити - себе не поважати, вони для того і крали все державне майно щоб зараз так бавитись.
Тупі барані добре якщо на стрижку (фінгеноцид) а то й на м'ясо.... (посилання на
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
Нагадаю - П зняв ввізні мита для імпорту запчастин для відновлювальное джерел е.е. саме для Ахметова. Який зараз воліє ціну "зеленки" переложити(він не клав він ложив) на баранів.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
В Польші будуватимуться міні атомні станції, це здається більш реалістичний варіант.
Все что зависит от климата неустойчиво.
Потепление идет-ветра нет.
Это тупик в развитии.
Невже правда, що зелені торбохвати підбирають чиновників за рівнем тупості??
Ну, й звичайно, щоб крав ефективно ...
Даєш вітро зенератину!
Залежить від погоди. Погода не така і електрики немає, тобто відмовитися від електромережі не вийде.
Енергетичну систему потрібно реформувати і децентралізувати.
С этими чуваками о Которых говорит журналистка Олена Требушна в этом видео..мы точно вступим в ЕС и НАТО...зуб даю...🤣🤒
Ждите карман шире...