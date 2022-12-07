Зимой энергосистеме может помогать ветроэнергетика, - "Укрэнерго"
Во время дефицита мощности в энергосистеме ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины.
Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегмент зеленой энергетики в зимний период обладает низкой эффективностью, поскольку активность солнца снижена. "Зато большой ветропотенциал. У нас, к сожалению, большая часть ветропарков осталась на временно оккупированной территории, в частности, в Приазовье", - сказал Кудрицкий. Он подчеркнул, что деоккупация этих территорий, где расположены ветроэлектростанции, позволит снизить дефицит генерации электроэнергии в Украине.
"Ждем деоккупации этих территории и наших ветровых электростанций. И тогда они смогут давать больше электроэнергии в украинскую энергосистему", - сказал глава "Укрэнерго".
Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.
По мнению председателя правления УВЭА Андрея Конеченкова, строительство новых ВЭС может снизить проблему отключений электроэнергии. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.
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А про олігократію в контексті офшорів говорити - себе не поважати, вони для того і крали все державне майно щоб зараз так бавитись.
Тупі барані добре якщо на стрижку (фінгеноцид) а то й на м'ясо.... (посилання на
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
Нагадаю - П зняв ввізні мита для імпорту запчастин для відновлювальное джерел е.е. саме для Ахметова. Який зараз воліє ціну "зеленки" переложити(він не клав він ложив) на баранів.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
В Польші будуватимуться міні атомні станції, це здається більш реалістичний варіант.
Все что зависит от климата неустойчиво.
Потепление идет-ветра нет.
Это тупик в развитии.
Невже правда, що зелені торбохвати підбирають чиновників за рівнем тупості??
Ну, й звичайно, щоб крав ефективно ...
Даєш вітро зенератину!
Залежить від погоди. Погода не така і електрики немає, тобто відмовитися від електромережі не вийде.
Енергетичну систему потрібно реформувати і децентралізувати.
С этими чуваками о Которых говорит журналистка Олена Требушна в этом видео..мы точно вступим в ЕС и НАТО...зуб даю...🤣🤒
Ждите карман шире...