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Зимой энергосистеме может помогать ветроэнергетика, - "Укрэнерго"

энергетика,зеленая

Во время дефицита мощности в энергосистеме ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегмент зеленой энергетики в зимний период обладает низкой эффективностью, поскольку активность солнца снижена. "Зато большой ветропотенциал. У нас, к сожалению, большая часть ветропарков осталась на временно оккупированной территории, в частности, в Приазовье", - сказал Кудрицкий. Он подчеркнул, что деоккупация этих территорий, где расположены ветроэлектростанции, позволит снизить дефицит генерации электроэнергии в Украине.

"Ждем деоккупации этих территории и наших ветровых электростанций. И тогда они смогут давать больше электроэнергии в украинскую энергосистему", - сказал глава "Укрэнерго".

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Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

По мнению председателя правления УВЭА Андрея Конеченкова, строительство новых ВЭС может снизить проблему отключений электроэнергии. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+14
Ви не повірите, але окрім вітроенергетики, енергосистемі може допомогти і зниження рівня жадібності відповідних панів з підпанками.
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07.12.2022 16:52
+12
"... більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території..."
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
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07.12.2022 16:53
+7
Хватит пилить бабло.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
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07.12.2022 16:54
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Ви не повірите, але окрім вітроенергетики, енергосистемі може допомогти і зниження рівня жадібності відповідних панів з підпанками.
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07.12.2022 16:52 Ответить
АЕСи можна хоча б включити та запустити на 3/4 потужності...
А про олігократію в контексті офшорів говорити - себе не поважати, вони для того і крали все державне майно щоб зараз так бавитись.

Тупі барані добре якщо на стрижку (фінгеноцид) а то й на м'ясо.... (посилання на
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08.12.2022 01:09 Ответить
"... більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території..."
Ну і для чого оці бульбашки пускати?
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07.12.2022 16:53 Ответить
щоб взяти якусь інвестицію від китайців? це ж китайці найбільше виробляють сонячних паналей та інверторів та іншого обладнання для "зеленої" енергетикиі готові давати гроші не запитуючи де воно піде (чим більше корупції тим їм краще). Не дай Бог все перевести на "екологічночисті" технології. Ось тоді вже буде справжній блекаут!
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07.12.2022 18:13 Ответить
Тому що в ДТЕК в житомирській винницкій та багато де ще дууууже багато сонячних полів...
Нагадаю - П зняв ввізні мита для імпорту запчастин для відновлювальное джерел е.е. саме для Ахметова. Який зараз воліє ціну "зеленки" переложити(він не клав він ложив) на баранів.
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08.12.2022 01:12 Ответить
Хватит пилить бабло.
Европе ахринительно ветряки помогли.
Прошлый год был самый не ветровой и все встало.
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07.12.2022 16:54 Ответить
особливо зелені Німці тільки-тільки закрили атомки, і намагалися змусити всіх закрити вугільні, ну а чого був же "абсолютно екологічно чистий дешевий" русскій газ, яким торгували би німці, щоб і далі бути "економічним локомотивом ЄС" , а потім щось пішло не так...
В Польші будуватимуться міні атомні станції, це здається більш реалістичний варіант.
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07.12.2022 18:06 Ответить
Именно. Вы правы.
Все что зависит от климата неустойчиво.
Потепление идет-ветра нет.
Это тупик в развитии.
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07.12.2022 18:13 Ответить
Очень помогают, но это не панацея. Сегодня наши ветряки работают только на 20 проц. мощности - антициклон рядом. И как упала ветровая генерация - так сразу цены на энергию вверх поползли. В зависимости от особенностей национальной энергосистемы есть предельно допустимая доля ветроэнергетики. Если её превысить - начинаются аварии в энергосистеме. И не повторяйте наши ошибки: зелёная энергия сегодня уже дешевле традиционной, поэтому зелёные тарифы это насос по перекачки денег налогоплательщиков в сверхприбыль энергетиков. Допустимо и необходимо ветроэнергетикам только компенсировать часть капиталовложений. У нас такой подход привёл к тому, что мы не довели ещё долю ветроэнергетики до оптимума из-за ограниченности возможностей производителей ветряков (ну не хотим мы выбрасывать деньги на китайское г, нам Сименс подавай) и из-за немыслимой по абсурду бюрократии.
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07.12.2022 23:27 Ответить
Рашисти все, що не зможуть вивезти цінне, те знищать, так що пан Кудрицький, не пускай рідини з рота на ті вітряки вже.
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07.12.2022 16:58 Ответить
Перша ж думка, яка лежить на поверхні -- знищать!
Невже правда, що зелені торбохвати підбирають чиновників за рівнем тупості??
Ну, й звичайно, щоб крав ефективно ...
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07.12.2022 17:50 Ответить
и солнечные батареи и ветрогенераторы и гидроэлектростанции и тепловые электростанции и атомные электростанции и резервные генераторы на дизеле-бензине и... кто об этом должен думать во время войны??? пенсионер с 3 000 грн пенсией или госслужащий с 300 000 грн зарплатой (это я наверное его обидел....есть по 1 млн в месяц "зарабатывают")
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07.12.2022 17:03 Ответить
У нас прям афігеть яке багате населення купувати ту зелену електрику !!!
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07.12.2022 17:08 Ответить
Не подобається "зелена" по 3 гвивні, купуйте не "зелену" на дізельгенератори по 60 грн., так дешевше.
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07.12.2022 17:19 Ответить
та де зелена по три гривні? панелі, інвертори, апаратура, розхідні матеріали це великий кошт, а поставити, дуже великий кошт. Недурно ту екологічну істерію по Світу пустили, та "зелена" енергетика там китайці в ній, китайці прямо сказали, кого вони у війні підтримують. Да й наші олігархи вже підсуєтилися і до зеленої енергетики залізли. Тобто все одно олігархам платити, сонячну панель в гаражі не зробити,( основне треба кремній. а самі головні експортери кремнію Китай і рф - неочікуванно!), на відміну від дизельного генератора, його ще можна.
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07.12.2022 17:56 Ответить
Сегодня себестоимость у производителей стандартных солнечных панелей, инверторов очень низка. Но пригодных для космоса - космос. Украина может ими и себя обеспечить, и вышвырнуть китайцев с европейского рынка. Проблемы здесь две: для производства дешевого кремния используется очень опасное вещество: хлор и в больших количествах, а безопасно работать с хлором это очень высокая культура производства доступная не всем. И второй фактор: если Украина имеет месторождения кварцевого песка - то дайте оттуда пинка китайцам. Отдать эти месторождения китайцам это завтра отдать свою энергетику китайцам.
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07.12.2022 23:45 Ответить
нам подобається атомна по 0,1 коп
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07.12.2022 20:22 Ответить
А можна мені атомну по 60коп.?!
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07.12.2022 22:32 Ответить
так пропеллеры или порушили или ватные мокшы сперли....оно в оккурпации..
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07.12.2022 17:34 Ответить
Ну правильно - підказуйте кацапам наступну ціль...
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07.12.2022 17:39 Ответить
На кожну зесфальтну кілометрину.
Даєш вітро зенератину!
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07.12.2022 17:39 Ответить
для дома можна щось такого мати, як допоміжне щоб не всю енергію з електромережі тягнути (сонячна, вітряки теж). Але це недешево, і спробуйте ще знайти щоб не було китайського виробництва. Ну й не спокушайтеся що це екологічно. Кремній на приклад видобувають на копальнях, на жаль він як трава не росте, а коли термін придатності вийде на привеликий жаль це все як сніг не тане. Велика купа електроніки, яку небуде де діти.
Залежить від погоди. Погода не така і електрики немає, тобто відмовитися від електромережі не вийде.
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07.12.2022 18:02 Ответить
Він дебіл чи прикидається? Шобла, яка створила сьогоднішній дефіцит на ринку електроенергії, вже навіть не виправдовуює це пошкодженнями внаслідок ракетних атак, СБУ варто провести розслідування, як виник дефіцит при величезному зменшенні споживання, бо смердить це діло не стільки спалеми трансформаторами, як саботажем і шкідництвом. Думаю, що відразу чиновники Укренерго спритно рвануть шукати політичного притулку, сбиваючи шлакбауми на корлоні.
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07.12.2022 19:25 Ответить
100%
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07.12.2022 20:23 Ответить
Вітроенергетика поможе. Як попутний вітер автомобілю.... Не більше.
Енергетичну систему потрібно реформувати і децентралізувати.
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07.12.2022 20:17 Ответить
Так-так, а ще краще, продати АЕС ахмедці, так як вони збиткові, десь ми вже це чули....
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07.12.2022 20:55 Ответить
https://youtu.be/zb22Fn_-xv8 ...

С этими чуваками о Которых говорит журналистка Олена Требушна в этом видео..мы точно вступим в ЕС и НАТО...зуб даю...🤣🤒
Ждите карман шире...
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07.12.2022 22:56 Ответить
Відновлювана енергетика дійсно допомогла б, якби Зє-шобло її не придушило.
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08.12.2022 01:49 Ответить
 
 