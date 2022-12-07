Зимой энергосистеме может помогать ветроэнергетика, - "Укрэнерго"

Во время дефицита мощности в энергосистеме ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегмент зеленой энергетики в зимний период обладает низкой эффективностью, поскольку активность солнца снижена. "Зато большой ветропотенциал. У нас, к сожалению, большая часть ветропарков осталась на временно оккупированной территории, в частности, в Приазовье", - сказал Кудрицкий. Он подчеркнул, что деоккупация этих территорий, где расположены ветроэлектростанции, позволит снизить дефицит генерации электроэнергии в Украине.

"Ждем деоккупации этих территории и наших ветровых электростанций. И тогда они смогут давать больше электроэнергии в украинскую энергосистему", - сказал глава "Укрэнерго".

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Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

По мнению председателя правления УВЭА Андрея Конеченкова, строительство новых ВЭС может снизить проблему отключений электроэнергии. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.