7 грудня російська армія обстріляла з мінометів прикордоння Чернігівської області
Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з мінометів. Зафіксовано 16 приходів.
Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 13:50 до 14: 00 зафіксовано 16 приходів, імовірно з міномета 120-мм, в районі н.п. Грем’яч", — йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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