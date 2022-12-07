7 грудня російська армія обстріляла з мінометів прикордоння Чернігівської області

Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з мінометів. Зафіксовано 16 приходів.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 13:50 до 14: 00 зафіксовано 16 приходів, імовірно з міномета 120-мм, в районі н.п. Грем’яч", — йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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