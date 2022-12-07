Росіяни обстріляли Курахове: 8 загиблих та 5 поранених, - ОП. ФОТО
Російські окупаційні війська 7 грудня знову обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок удару 8 людей загинули, ще 5 - зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, росіяни обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. Інформацію щодо наслідків удару наразі уточнюють.
Перед цим голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про 6 загиблих внаслідок удару по середмістю Курахового, однак згодом Тимошенко уточнив, що вже відомо про 8 загиблих.
Окупанти також обстрілювали Курахове наприкінці листопада. Тоді через це загинули двоє людей, ще одна - зазнала поранення.
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