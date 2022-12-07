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Росіяни обстріляли Курахове: 8 загиблих та 5 поранених, - ОП. ФОТО

курахове

Російські окупаційні війська 7 грудня знову обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок удару 8 людей загинули, ще 5 - зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, росіяни обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. Інформацію щодо наслідків удару наразі уточнюють.

Перед цим голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про 6 загиблих внаслідок удару по середмістю Курахового, однак згодом Тимошенко уточнив, що вже відомо про 8 загиблих.

Росіяни обстріляли Курахове: 8 загиблих та 5 поранених, - ОП 01

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Росіяни обстріляли Курахове: 8 загиблих та 5 поранених, - ОП 02

Окупанти також обстрілювали Курахове наприкінці листопада. Тоді через це загинули двоє людей, ще одна - зазнала поранення.

Автор: 

обстріл (28316) смерть (6743) Донецька область (8381) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+10
тільки ***** щось пров'якало - зразу б'ють по мирним. терорист сцикливий
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07.12.2022 16:43
+8
ну эвакуируйся в 55 лет без денег и с мизерным доходом.
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07.12.2022 16:54
+4
кацапы-дебилы уничтожают свой когда-то самый прокацапский регион
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07.12.2022 18:50
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тільки ***** щось пров'якало - зразу б'ють по мирним. терорист сцикливий
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07.12.2022 16:43 Відповісти
почему до ноября вся линия соприкосновения не эвакуирована..запор. дон и луг область???? сколько жертв...каждый день..дураки...
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07.12.2022 16:46 Відповісти
ну эвакуируйся в 55 лет без денег и с мизерным доходом.
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07.12.2022 16:54 Відповісти
проблема властей..все другое бесплатно
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07.12.2022 17:29 Відповісти
завидую тебе. ты даже близко себе не представляешь, насколько ты далек от реальности.
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07.12.2022 18:44 Відповісти
дальше фигней страдайте пусть свое селфи выложует с противным лицом дальше а толку..ихний глава военногражданской админки
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07.12.2022 20:21 Відповісти
Люди не хотят.
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07.12.2022 17:53 Відповісти
ну гибнут тогда...кстати мелитоплль до войны полуватное гетто не удивлен шо его тупо здали... до кучи..
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07.12.2022 20:23 Відповісти
Всі хто хоче виїхати- їдуть, знаю зовсім маломобільних бабусь та дідусів,яким допомогли виїхати, всі задоволені!
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07.12.2022 17:40 Відповісти
кацапы-дебилы уничтожают свой когда-то самый прокацапский регион
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07.12.2022 18:50 Відповісти
 
 