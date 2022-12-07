Россияне обстреляли Курахово: 8 погибших и 5 раненых, - ОП. ФОТО

Российские оккупационные войска 7 декабря снова обстреляли Курахово Донецкой области. В результате удара 8 человек погибли, еще 5 - получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки и жилые дома. Информацию о последствиях удара пока уточняют.

Перед этим глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал о 6 погибших в результате удара по центру Курахово, однако впоследствии Тимошенко уточнил, что уже известно о 8 погибших.

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Оккупанты также обстреливали Курахово в конце ноября. Тогда из-за этого погибли два человека, еще один - получил ранения.