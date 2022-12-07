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Россияне обстреляли Курахово: 8 погибших и 5 раненых, - ОП. ФОТО

курахове

Российские оккупационные войска 7 декабря снова обстреляли Курахово Донецкой области. В результате удара 8 человек погибли, еще 5 - получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки и жилые дома. Информацию о последствиях удара пока уточняют.

Перед этим глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал о 6 погибших в результате удара по центру Курахово, однако впоследствии Тимошенко уточнил, что уже известно о 8 погибших.

Россияне обстреляли Курахово: 8 погибших и 5 раненых, - ОП 01

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Россияне обстреляли Курахово: 8 погибших и 5 раненых, - ОП 02

Оккупанты также обстреливали Курахово в конце ноября. Тогда из-за этого погибли два человека, еще один - получил ранения.

Автор: 

обстрел (26995) смерть (9215) Донецкая область (9570) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+10
тільки ***** щось пров'якало - зразу б'ють по мирним. терорист сцикливий
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07.12.2022 16:43
+8
ну эвакуируйся в 55 лет без денег и с мизерным доходом.
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07.12.2022 16:54
+4
кацапы-дебилы уничтожают свой когда-то самый прокацапский регион
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07.12.2022 18:50
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тільки ***** щось пров'якало - зразу б'ють по мирним. терорист сцикливий
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07.12.2022 16:43 Ответить
почему до ноября вся линия соприкосновения не эвакуирована..запор. дон и луг область???? сколько жертв...каждый день..дураки...
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07.12.2022 16:46 Ответить
ну эвакуируйся в 55 лет без денег и с мизерным доходом.
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07.12.2022 16:54 Ответить
проблема властей..все другое бесплатно
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07.12.2022 17:29 Ответить
завидую тебе. ты даже близко себе не представляешь, насколько ты далек от реальности.
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07.12.2022 18:44 Ответить
дальше фигней страдайте пусть свое селфи выложует с противным лицом дальше а толку..ихний глава военногражданской админки
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07.12.2022 20:21 Ответить
Люди не хотят.
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07.12.2022 17:53 Ответить
ну гибнут тогда...кстати мелитоплль до войны полуватное гетто не удивлен шо его тупо здали... до кучи..
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07.12.2022 20:23 Ответить
Всі хто хоче виїхати- їдуть, знаю зовсім маломобільних бабусь та дідусів,яким допомогли виїхати, всі задоволені!
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07.12.2022 17:40 Ответить
кацапы-дебилы уничтожают свой когда-то самый прокацапский регион
показать весь комментарий
07.12.2022 18:50 Ответить
 
 