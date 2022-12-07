Через нестачу електроенергії у Запорізькій області скасували низку приміських поїздів
Через складну ситуацію з електроенергію по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" скасували приміські поїзди.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на території України у забезпеченні споживачів електроенергію стає дедалі складнішою. У зв’язку з цим по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" на даний час скасовані приміські поїзди", - йдеться у повідомленні.
Скасовано наступні поїзди:
- Апостолово – Запоріжжя-2 час прибуття 8:10;
- Запоріжжя-2 – Апостолово час відправлення 17:20;
- Запоріжжя-2 - Нікополь час відправлення 08:40;
- Нікополь - Запоріжжя-2 час прибуття 17:26;
- Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 07:27;
- Запоріжжя-1- Канцерівка час відправлення 08:57;
- Канцерівка - Запоріжжя-2 час прибуття 11:25;
- Запоріжжя-2- Канцерівка час відправлення 16:35;
- Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 19:00;
Призначено складом з пасажирських вагонів:
- Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 07:57;
- Запоріжжя-2 – Нікополь відправлення 08:42;
- Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 21:00;
- Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 07:34;
- Запоріжжя-2 - Синельникове -1 відправлення 08: 30;
- Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 19:30.
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