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Через нестачу електроенергії у Запорізькій області скасували низку приміських поїздів

залізниця

Через складну ситуацію з електроенергію по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" скасували приміські поїзди.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ

"Ситуація на території України у забезпеченні споживачів електроенергію стає дедалі складнішою. У зв’язку з цим по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" на даний час скасовані приміські поїзди", - йдеться у повідомленні.

Скасовано наступні поїзди:

  • Апостолово – Запоріжжя-2 час прибуття 8:10;
  • Запоріжжя-2 – Апостолово час відправлення 17:20;
  • Запоріжжя-2 - Нікополь час відправлення 08:40;
  • Нікополь - Запоріжжя-2 час прибуття 17:26;
  • Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 07:27;
  • Запоріжжя-1- Канцерівка час відправлення 08:57;
  • Канцерівка - Запоріжжя-2 час прибуття 11:25;
  • Запоріжжя-2- Канцерівка час відправлення 16:35;
  • Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 19:00;

Призначено складом з пасажирських вагонів:

  • Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 07:57;
  • Запоріжжя-2 – Нікополь відправлення 08:42;
  • Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 21:00;
  • Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 07:34;
  • Запоріжжя-2 - Синельникове -1 відправлення 08: 30;
  • Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 19:30.

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Запоріжжя (2262) потяг (1966) Укрзалізниця (6835)


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Та невже? А скільки еленергії експортували до Венгрії та Молдови за цей час? Бо для УЗ елетрики не вистачає а для Венгрів є. А Венгрія ********** щоб не надала ЄС нам допомогу. А ми їй за це електрику дамо
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07.12.2022 23:25 Відповісти
Отак наші єврейчики ******* Україну разом з єврейчиками із Маскви. Ігор (Гершеле) Беркут(Бер Кут) носиться із своїм проектом створення ,,НОВОГО ЄРУСАЛИМУ,,( Нового Ізраїлю) в межах так званої Новоросії. Тому то так орки руйнують вщент наші міста на окупованій території та винищують місцеве населення. Готується територія під НОВИЙ ЄРУСАЛИМ
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07.12.2022 23:30 Відповісти
закусывать надо ерусалимчане,есть твой брат один кавказец все с темой великого кавказа носиться.под бутиратом посты строчит
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08.12.2022 00:03 Відповісти
Мадяри ********** проти нашого вступу в ЄС та НАТО а ми їм за це елетрику
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07.12.2022 23:32 Відповісти
 
 