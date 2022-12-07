Через нестачу електроенергії у Запорізькій області скасували низку приміських поїздів

Через складну ситуацію з електроенергію по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" скасували приміські поїзди.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на території України у забезпеченні споживачів електроенергію стає дедалі складнішою. У зв’язку з цим по "Запорізькій дирекції залізничних перевезень" на даний час скасовані приміські поїзди", - йдеться у повідомленні.

Скасовано наступні поїзди:

Апостолово – Запоріжжя-2 час прибуття 8:10;

Запоріжжя-2 – Апостолово час відправлення 17:20;

Запоріжжя-2 - Нікополь час відправлення 08:40;

Нікополь - Запоріжжя-2 час прибуття 17:26;

Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 07:27;

Запоріжжя-1- Канцерівка час відправлення 08:57;

Канцерівка - Запоріжжя-2 час прибуття 11:25;

Запоріжжя-2- Канцерівка час відправлення 16:35;

Канцерівка - Запоріжжя-1 час прибуття 19:00;

Призначено складом з пасажирських вагонів:

Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 07:57;

Запоріжжя-2 – Нікополь відправлення 08:42;

Нікополь - Запоріжжя-1 прибуття 21:00;

Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 07:34;

Запоріжжя-2 - Синельникове -1 відправлення 08: 30;

Синельникове -1 - Запоріжжя-2 прибуття 19:30.

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