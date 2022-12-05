"Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів через знеструмлення ділянок руху
На тлі повітряної тривоги в Україні поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення ділянок руху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.
Наразі через тимчасові знеструмлення маємо декілька затримок:
- №712 Київ — Краматорськ — 1 год;
- №111 Київ — Ізюм — 1 год 33 хв", - йдеться в повідомленні.
Також у компанії нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.
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