"Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів через знеструмлення ділянок руху

На тлі повітряної тривоги в Україні поїзди продовжують рух, два затримуються через знеструмлення ділянок руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.

Наразі через тимчасові знеструмлення маємо декілька затримок:

№712 Київ — Краматорськ — 1 год;

№111 Київ — Ізюм — 1 год 33 хв", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

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