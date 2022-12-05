"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов из-за обесточивания участков движения

На фоне воздушной тревоги в Украине поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания участков движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы.

Сейчас из-за временных обесточений есть несколько задержек:

№712 Киев - Краматорск - 1 час;

№111 Киев - Изюм - 1 ч 33 мин", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

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