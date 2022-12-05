"Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов из-за обесточивания участков движения
На фоне воздушной тревоги в Украине поезда продолжают движение, два задерживаются из-за обесточивания участков движения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы.
Сейчас из-за временных обесточений есть несколько задержек:
- №712 Киев - Краматорск - 1 час;
- №111 Киев - Изюм - 1 ч 33 мин", - говорится в сообщении.
Также в компании напомнили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
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