"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов

"Укрзализныця" в случае, если состоятся новые блэкауты украинской энергосистемы, не будет отменять пассажирские поезда.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не отменяем ни единого поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал глава "Укрзализныци".

Камышин отметил, что задержки поездов – это неизбежное последствие любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", - подчеркнул глава "Укрзализныци". Блэкаут в энергосистеме Украины, вызванный российскими обстрелами 23 ноября, на следующий день привел к падению показателя соблюдения графика до 37%, однако все пассажиры благополучно прибыли на станции назначения.

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Согласно представленным данным, из 101 поезда с опозданием отправились 46 (в том числе 25 - больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе 56 - больше часа со средней задержкой 4 часа 26 минут).