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Новости Война
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"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов

укрзалізниця

"Укрзализныця" в случае, если состоятся новые блэкауты украинской энергосистемы, не будет отменять пассажирские поезда.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не отменяем ни единого поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал глава "Укрзализныци".

Камышин отметил, что задержки поездов – это неизбежное последствие любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", - подчеркнул глава "Укрзализныци". Блэкаут в энергосистеме Украины, вызванный российскими обстрелами 23 ноября, на следующий день привел к падению показателя соблюдения графика до 37%, однако все пассажиры благополучно прибыли на станции назначения.

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Согласно представленным данным, из 101 поезда с опозданием отправились 46 (в том числе 25 - больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе 56 - больше часа со средней задержкой 4 часа 26 минут).

Автор: 

Укрзализныця (2766)


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Мы едим пан Камышин благодаря и в том числе, работе простых железнодорожников с зарплатами 6-10 тысяч.Им не надо премии как мчс и полиции но изыскайте средства на премии хоть к зарплате.Будь ласка.
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29.11.2022 21:05 Ответить
Притула полетів на Мальдіви, у той самий готель, що й Порошенко свого часу - але заплатив за тур у 3,5 рази більше.

І це без передпродажної підготовки і оформлення ліцензій.

Бо після відпочинку Порошенка туроператори підняли ціни.
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29.11.2022 21:09 Ответить
Притула не постоянный клиент, у него скидок нет.
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29.11.2022 21:15 Ответить
Я теж був на Мальдівах. То я шо тепер - теж "Барига"? Зелений, методичку поміняй
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29.11.2022 21:47 Ответить
А коли Укрзалізниця прибере хитрозроблену прокладку через яку заживлені "свої" люди з басейнами, теплими підлогами і ілюмінацією 24/7. На лікарні нема, для уманських аптекарів з котеджами у стлиці - є. Це критична інфраструктура?
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29.11.2022 21:14 Ответить
А як же тоді дупа Серлеща буде, без освітлення
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29.11.2022 21:48 Ответить
вони хоч щось мовчки крім як під себе, можуть робити?
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29.11.2022 21:34 Ответить
Молодцы,никто не спорит. А может зебилы расскажут чего в Хмельницкой области света нет вторые сутки?
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29.11.2022 21:56 Ответить
 
 