"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов
"Укрзализныця" в случае, если состоятся новые блэкауты украинской энергосистемы, не будет отменять пассажирские поезда.
Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не отменяем ни единого поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал глава "Укрзализныци".
Камышин отметил, что задержки поездов – это неизбежное последствие любого блэкаута.
"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", - подчеркнул глава "Укрзализныци". Блэкаут в энергосистеме Украины, вызванный российскими обстрелами 23 ноября, на следующий день привел к падению показателя соблюдения графика до 37%, однако все пассажиры благополучно прибыли на станции назначения.
Согласно представленным данным, из 101 поезда с опозданием отправились 46 (в том числе 25 - больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе 56 - больше часа со средней задержкой 4 часа 26 минут).
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