"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів

"Укрзалізниця" у випадку, якщо відбудуться нові блекаути української енергосистеми, не скасовуватиме пасажирські поїзди.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", - сказав голова "Укрзалізниці".

Камишін зазначив, що затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", - наголосив голова "Укрзалізниці". Блекаут в енергосистемі України, спричинений російським обстрілом 23 листопада, наступного дня призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.

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Згідно з поданими даними, зі 101 поїзда із запізненням вирушили 46 (зокрема 25 - більше години із середньою затримкою 4 години 40 хвилин), а прибули із затримкою 64 (зокрема 56 - більше години із середньою затримкою 4 години 26 хвилин).