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"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів

укрзалізниця

"Укрзалізниця" у випадку, якщо відбудуться нові блекаути української енергосистеми, не скасовуватиме пасажирські поїзди.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", - сказав голова "Укрзалізниці".

Камишін зазначив, що затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", - наголосив голова "Укрзалізниці". Блекаут в енергосистемі України, спричинений російським обстрілом 23 листопада, наступного дня призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.

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Згідно з поданими даними, зі 101 поїзда із запізненням вирушили 46 (зокрема 25 - більше години із середньою затримкою 4 години 40 хвилин), а прибули із затримкою 64 (зокрема 56 - більше години із середньою затримкою 4 години 26 хвилин).

Автор: 

Укрзалізниця (6929)


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Мы едим пан Камышин благодаря и в том числе, работе простых железнодорожников с зарплатами 6-10 тысяч.Им не надо премии как мчс и полиции но изыскайте средства на премии хоть к зарплате.Будь ласка.
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29.11.2022 21:05 Відповісти
Притула полетів на Мальдіви, у той самий готель, що й Порошенко свого часу - але заплатив за тур у 3,5 рази більше.

І це без передпродажної підготовки і оформлення ліцензій.

Бо після відпочинку Порошенка туроператори підняли ціни.
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29.11.2022 21:09 Відповісти
Притула не постоянный клиент, у него скидок нет.
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29.11.2022 21:15 Відповісти
Я теж був на Мальдівах. То я шо тепер - теж "Барига"? Зелений, методичку поміняй
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29.11.2022 21:47 Відповісти
А коли Укрзалізниця прибере хитрозроблену прокладку через яку заживлені "свої" люди з басейнами, теплими підлогами і ілюмінацією 24/7. На лікарні нема, для уманських аптекарів з котеджами у стлиці - є. Це критична інфраструктура?
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29.11.2022 21:14 Відповісти
А як же тоді дупа Серлеща буде, без освітлення
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29.11.2022 21:48 Відповісти
вони хоч щось мовчки крім як під себе, можуть робити?
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29.11.2022 21:34 Відповісти
Молодцы,никто не спорит. А может зебилы расскажут чего в Хмельницкой области света нет вторые сутки?
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29.11.2022 21:56 Відповісти
 
 