Укрзалізниця відновлює рейси із Закарпаття до Словаччини

Укрзалізниця з 11 грудня повертає міжнародне сполучення Мукачеве – Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице, що зв’яже зручний хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Щодня курсуватиме поїзд №960/961 Кошице – Мукачеве. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачево о 14:00. Назад із Мукачево поїзд вирушатиме о 14:48 та прибуватиме до Кошице о 18:17.

Ще один поїзд №962/963 Кошице – Мукачево вирушатиме з Кошице о 11:46 та прибуватиме до Мукачево о 16:53. Назад із Мукачево поїзд вирушатиме о 18:16 та прибуватиме до Кошице о 21:33.

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Поїзди проходитимуть через станцію Чоп, що дозволить пасажирам із різних куточків країни зручно пересісти на потяги з/в Кошице.

Для тих, хто їде у напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 Чоп – Київ (відправлення з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород – Київ (відправлення з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23).

Для тих, хто їде за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків – Ужгород (через Київ) – він вирушає з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

Квитки вартістю від 363 грн вже доступні в касах вокзалів і безпосередньо на борту поїздів.

Рейс у Кошице стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців.

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