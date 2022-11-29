"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Закарпатья в Словакию

"Укрзализныця" с 11 декабря возвращает международное сообщение Мукачево – Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице, что свяжет удобный хаб в Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ежедневно будет курсировать поезд №960/961 Кошице – Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Еще один поезд №962/963 Кошице – Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

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Поезда будут проходить через станцию ​​Чоп, что позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда с/в Кошице.

Для тех, кто едет в направлении Киева, подойдут рейсы поездов №60 Чоп – Киев (отправление из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород – Киев (отправление из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23).

Для тех, кто едет за границу, подойдет поезд №45/46 Харьков – Ужгород (через Киев) – он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.

Билеты стоимостью от 363 грн уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно в поездах.

Рейс в Кошице станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев.

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