"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на оновленому маршруті Україна-Румунія

"Укрзалізниця" (УЗ) здійснила перший пробний рейс на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, повідомляє Міністерство інфраструктури України у середу.

"Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. За маршрутом курсуватиме збудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКР-3", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин без урахування митних процедур, які здійснюватимуться при посадці в поїзд.

Також читайте: Укрзалізниця відкрила дві ділянки на кордоні з Румунією. Планують запустити міжнародні маршрути

Згідно з повідомленням, УЗ планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на потяги румунської залізниці CFR, які з Валі-Вішеулуй щодня курсують на станції Сігет, Клуж та Бухарест.

Крім того, заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомив, що у четвер на українсько-румунському кордоні також заплановано відкриття міжнародного автомобільного пункту пропуску "Красноїльськ – Вікова де Сус".

"Наразі інфраструктура митного пункту та під'їзна дорога повністю готові", - сказав Найєм.

Раніше, 27 серпня, Україна побудувала дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією: Рахів – Берлебаш – держкордон та Тересва – держкордон.

Також читайте: Із 5 листопада поїзди "Укрзалізниці" починають курсувати за чотирма новими напрямками