УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9667 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 579 16

Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - заява

фон,дер,урсула,ляєн

Єврокомісія в середу запропонувала запровадити черговий - дев’ятий - пакет санкцій проти Росії, який має передбачати заборону на транзакції з трьома російськими банками та інші заходи.

Як йдеться у заяві голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, виконавчий орган ЄС пропонує в рамках нового пакету заходів включити до списків санкцій ще близько 200 фізосіб, ввести заборону на операції з трьома російськими банками, у тому числі зі "Всеросійським банком розвитку регіонів", а також мовлення чотирьох російських каналів ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Пропозиції фон дер Ляєн також включають заборону на експорт до Росії безпілотних літальних апаратів. Крім цього, ЄК хоче запровадити нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення - "ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин, електроніки та ІТ-компонентів".

Читайте також: Дев’ятий пакет санкцій ЄС щодо РФ передбачатиме заборону чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро, - Financial Times

Автор: 

Єврокомісія (2147) санкції (11793) фон дер Ляєн Урсула (764)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
і мад'яри знову заблокують...
показати весь коментар
07.12.2022 19:54
+2
Если хоть что-то продается в Китай, значит это уже есть у кацапов. От китайского рынка кто-то откажется? Ну вот и все. Имитация бурной деятельности и показушность.

Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.

Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
показати весь коментар
07.12.2022 19:50
+2
До жопи ті санкції.

Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.

Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.

Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.

Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.

Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
показати весь коментар
07.12.2022 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у нас пропозиція - перейти одразу до 10 та 11 пакетів, у т.ч. спеціальних чорних
показати весь коментар
07.12.2022 19:47 Відповісти
Если хоть что-то продается в Китай, значит это уже есть у кацапов. От китайского рынка кто-то откажется? Ну вот и все. Имитация бурной деятельности и показушность.

Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.

Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
показати весь коментар
07.12.2022 19:50 Відповісти
і мад'яри знову заблокують...
показати весь коментар
07.12.2022 19:54 Відповісти
До жопи ті санкції.

Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.

Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.

Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.

Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.

Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
показати весь коментар
07.12.2022 20:29 Відповісти
То значить треба відмінити санкції? Які ще поради і рекомендації з кремля будуть?
показати весь коментар
08.12.2022 08:53 Відповісти
Треба ввести нафтове ембарго, таке як на Ірані І на венесуелі. коли США самі не купують нафту і іншим не дозволяють.
показати весь коментар
08.12.2022 16:59 Відповісти
курс 60 за фублі фейковий, а не реальний, urals (на 7.12.2022) 54,91 долара за барель. Сдается мне, ты, мил человек, фуфломет
показати весь коментар
08.12.2022 10:22 Відповісти
Он просто далек от понимания процессов. Пусть посмотрит стоимость авто в автосалоне кацапском, переведет в баксы по их курсу и сравнит с нашими ценами. Вон там реальный курс и вылезет.
А по поводу обвала, все летит у них в трубу. Просто процесс это медленный, но неотвратимый. Когда уходят международные компании, никакой Китай это уже не заменит.
показати весь коментар
08.12.2022 11:55 Відповісти
Медлительный. 9 месяцев прошло и никакого результата. А когда же результат будет, через 10 лет?
показати весь коментар
08.12.2022 17:00 Відповісти
Нам пытается так внушить кацапская пропаганда, что ничего особенного там не произошло. Рекомендую посмотреть того же Потапенко, который всегда говорил не ждите быстрых результатов в обвале от санкций, но даже он сейчас нос повесил.
показати весь коментар
08.12.2022 17:10 Відповісти
Курс реальный, спокойно можно в россии пойти в банк и поменять рубли на доллары по этому курсу, фуфломёт.
А если цена на уралс сейчас 54,91, то европа приняла цену даже выше, чем та цена, по которой россия сейчас нефть продает. Значит я еще приуменьшил весь ****** ситуации.
показати весь коментар
08.12.2022 16:55 Відповісти
спалилась гнида кацапская, иди спокойно меняй фубли на доллары в обменник, и что купишь и где, чучело невыездное
показати весь коментар
16.12.2022 12:45 Відповісти
...нейропаралітичних речовин...
Захід це поставляє орками?????
показати весь коментар
08.12.2022 10:16 Відповісти
рашку надо медленно сварить как лягушку
показати весь коментар
08.12.2022 10:26 Відповісти
У Урсулы аж семеро детей...вот это да ..а выглядит потрясающе...👍💯 Бельгия гордится такой тёткой..💯сто пудов...
показати весь коментар
08.12.2022 11:08 Відповісти
Що Бориска Годуноф не зайшов? Чи зайшов не дуже глибоко?

Не поспішайте, у нас ще є що ***** руйнувати, та українців ще вбивати та вбивати.
показати весь коментар
08.12.2022 11:56 Відповісти
 
 