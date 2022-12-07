Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - заява

Єврокомісія в середу запропонувала запровадити черговий - дев’ятий - пакет санкцій проти Росії, який має передбачати заборону на транзакції з трьома російськими банками та інші заходи.

Як йдеться у заяві голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, виконавчий орган ЄС пропонує в рамках нового пакету заходів включити до списків санкцій ще близько 200 фізосіб, ввести заборону на операції з трьома російськими банками, у тому числі зі "Всеросійським банком розвитку регіонів", а також мовлення чотирьох російських каналів ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пропозиції фон дер Ляєн також включають заборону на експорт до Росії безпілотних літальних апаратів. Крім цього, ЄК хоче запровадити нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення - "ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин, електроніки та ІТ-компонентів".

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