Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - заява
Єврокомісія в середу запропонувала запровадити черговий - дев’ятий - пакет санкцій проти Росії, який має передбачати заборону на транзакції з трьома російськими банками та інші заходи.
Як йдеться у заяві голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, виконавчий орган ЄС пропонує в рамках нового пакету заходів включити до списків санкцій ще близько 200 фізосіб, ввести заборону на операції з трьома російськими банками, у тому числі зі "Всеросійським банком розвитку регіонів", а також мовлення чотирьох російських каналів ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пропозиції фон дер Ляєн також включають заборону на експорт до Росії безпілотних літальних апаратів. Крім цього, ЄК хоче запровадити нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення - "ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин, електроніки та ІТ-компонентів".
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Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.
Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.
Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.
Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.
Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.
Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
А по поводу обвала, все летит у них в трубу. Просто процесс это медленный, но неотвратимый. Когда уходят международные компании, никакой Китай это уже не заменит.
А если цена на уралс сейчас 54,91, то европа приняла цену даже выше, чем та цена, по которой россия сейчас нефть продает. Значит я еще приуменьшил весь ****** ситуации.
Захід це поставляє орками?????
Не поспішайте, у нас ще є що ***** руйнувати, та українців ще вбивати та вбивати.