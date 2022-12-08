Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ, - заявление
Еврокомиссия в среду предложила ввести очередной - девятый - пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.
Как говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физлиц, ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Предложения фон дер Ляйен также включают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - "ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов".
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Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.
Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.
Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.
Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.
Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.
Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
А по поводу обвала, все летит у них в трубу. Просто процесс это медленный, но неотвратимый. Когда уходят международные компании, никакой Китай это уже не заменит.
А если цена на уралс сейчас 54,91, то европа приняла цену даже выше, чем та цена, по которой россия сейчас нефть продает. Значит я еще приуменьшил весь ****** ситуации.
Захід це поставляє орками?????
Не поспішайте, у нас ще є що ***** руйнувати, та українців ще вбивати та вбивати.