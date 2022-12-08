Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ, - заявление

Еврокомиссия в среду предложила ввести очередной - девятый - пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.

Как говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физлиц, ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Предложения фон дер Ляйен также включают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - "ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов".

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