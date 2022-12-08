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Новости Санкции против России
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Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ, - заявление

фон,дер,урсула,ляєн

Еврокомиссия в среду предложила ввести очередной - девятый - пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.

Как говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физлиц, ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Предложения фон дер Ляйен также включают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - "ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов".

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Автор: 

Еврокомиссия (1445) санкции (11268) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+3
і мад'яри знову заблокують...
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07.12.2022 19:54
+2
Если хоть что-то продается в Китай, значит это уже есть у кацапов. От китайского рынка кто-то откажется? Ну вот и все. Имитация бурной деятельности и показушность.

Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.

Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
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07.12.2022 19:50
+2
До жопи ті санкції.

Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.

Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.

Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.

Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.

Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
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07.12.2022 20:29
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Правила форума Совет форумчан
А у нас пропозиція - перейти одразу до 10 та 11 пакетів, у т.ч. спеціальних чорних
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07.12.2022 19:47 Ответить
Если хоть что-то продается в Китай, значит это уже есть у кацапов. От китайского рынка кто-то откажется? Ну вот и все. Имитация бурной деятельности и показушность.

Кстати, это не она ли сказала фразу: "Мы будем закупать азербайджанский газ, даже если будем знать, что это на 100% российский"? Смешно такое слышать.

Раз вы не можете отказаться от газа и не можете запретить своим компаниям зарабатывать деньги на продаже военных технологий оркам, за которые те платят нефтегазодолларами, то тогда надо не имитировать бесполезную деятельность, а сделать упор на производство вооружений, перебороть кацапскую промышленность и по качеству, и по количеству, а затем уничтожить врага вооружениями, а не санкциями. Открыть новые фабрики, нанять десятки тысяч новых рабочих, обязательно ввести ночную смену и работу в воскресенье, даже если по вашим законам это вдруг запрещено - идет война *****.
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07.12.2022 19:50 Ответить
і мад'яри знову заблокують...
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07.12.2022 19:54 Ответить
До жопи ті санкції.

Європа не змогла навіть обвалити курс рубля.

Він навіть укріпився. З курсу 70 р за доллар до курсу 60 р за доллар.

Вони навіть ембарго не змогли прийняти на нафту.

Ціна на нафту уралс зараз 90 доларів. Росія продавала з дисконтом по 60. Європа таку ціну і установила.

Росіяни кажуть: "У нас все прекрасно. Нас війна ніяк не затронула."
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07.12.2022 20:29 Ответить
То значить треба відмінити санкції? Які ще поради і рекомендації з кремля будуть?
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08.12.2022 08:53 Ответить
Треба ввести нафтове ембарго, таке як на Ірані І на венесуелі. коли США самі не купують нафту і іншим не дозволяють.
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08.12.2022 16:59 Ответить
курс 60 за фублі фейковий, а не реальний, urals (на 7.12.2022) 54,91 долара за барель. Сдается мне, ты, мил человек, фуфломет
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08.12.2022 10:22 Ответить
Он просто далек от понимания процессов. Пусть посмотрит стоимость авто в автосалоне кацапском, переведет в баксы по их курсу и сравнит с нашими ценами. Вон там реальный курс и вылезет.
А по поводу обвала, все летит у них в трубу. Просто процесс это медленный, но неотвратимый. Когда уходят международные компании, никакой Китай это уже не заменит.
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08.12.2022 11:55 Ответить
Медлительный. 9 месяцев прошло и никакого результата. А когда же результат будет, через 10 лет?
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08.12.2022 17:00 Ответить
Нам пытается так внушить кацапская пропаганда, что ничего особенного там не произошло. Рекомендую посмотреть того же Потапенко, который всегда говорил не ждите быстрых результатов в обвале от санкций, но даже он сейчас нос повесил.
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08.12.2022 17:10 Ответить
Курс реальный, спокойно можно в россии пойти в банк и поменять рубли на доллары по этому курсу, фуфломёт.
А если цена на уралс сейчас 54,91, то европа приняла цену даже выше, чем та цена, по которой россия сейчас нефть продает. Значит я еще приуменьшил весь ****** ситуации.
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08.12.2022 16:55 Ответить
спалилась гнида кацапская, иди спокойно меняй фубли на доллары в обменник, и что купишь и где, чучело невыездное
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16.12.2022 12:45 Ответить
...нейропаралітичних речовин...
Захід це поставляє орками?????
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08.12.2022 10:16 Ответить
рашку надо медленно сварить как лягушку
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08.12.2022 10:26 Ответить
У Урсулы аж семеро детей...вот это да ..а выглядит потрясающе...👍💯 Бельгия гордится такой тёткой..💯сто пудов...
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08.12.2022 11:08 Ответить
Що Бориска Годуноф не зайшов? Чи зайшов не дуже глибоко?

Не поспішайте, у нас ще є що ***** руйнувати, та українців ще вбивати та вбивати.
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08.12.2022 11:56 Ответить
 
 