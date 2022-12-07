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Новости Санкции против России
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Великобритания анонсирует новый пакет санкций против России

британія

Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения будут введены против физических и юридических лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, ограничения хотят применить к людям, связанным с коррупцией и нарушением прав человека.

При этом в Bloomberg не уточняют, против кого планируется ввести санкции.

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непоганий у Великої Британії Сунак, зовсім непоганий,
але все одно - Боріс де ти?
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07.12.2022 20:47 Ответить
Повернеться ще....
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07.12.2022 22:31 Ответить
Пов'язані з корупцією - це типу добре? А треба було щоб всі кацапські гроші пішли на танки?
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07.12.2022 20:54 Ответить
Німеччина готує для України передачу 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155

Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.

Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».

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07.12.2022 20:56 Ответить
Як ніколи слова Черчіля справедливі-дайте нам зброю, а решта ми зробимо самі
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08.12.2022 06:45 Ответить
 
 