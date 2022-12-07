Великобритания анонсирует новый пакет санкций против России

Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения будут введены против физических и юридических лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, ограничения хотят применить к людям, связанным с коррупцией и нарушением прав человека.

При этом в Bloomberg не уточняют, против кого планируется ввести санкции.

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