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Великобритания анонсирует новый пакет санкций против России
Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения будут введены против физических и юридических лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, ограничения хотят применить к людям, связанным с коррупцией и нарушением прав человека.
При этом в Bloomberg не уточняют, против кого планируется ввести санкции.
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але все одно - Боріс де ти?
Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.
Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».