Велика Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії

Велика Британія анонсує новий пакет антиросійських санкцій уже в п’ятницю, 9 грудня. Обмеження запровадять проти фізичних та юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, обмеження хочуть застосувати до людей, які пов'язані з корупцією та порушенням прав людини.

При цьому у Bloomberg не уточнюють, проти кого саме планується запровадити санкції.

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