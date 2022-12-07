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Велика Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії
Велика Британія анонсує новий пакет антиросійських санкцій уже в п’ятницю, 9 грудня. Обмеження запровадять проти фізичних та юридичних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, обмеження хочуть застосувати до людей, які пов'язані з корупцією та порушенням прав людини.
При цьому у Bloomberg не уточнюють, проти кого саме планується запровадити санкції.
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але все одно - Боріс де ти?
Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.
Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».