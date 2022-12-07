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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія анонсує новий пакет санкцій проти Росії

британія

Велика Британія анонсує новий пакет антиросійських санкцій уже в п’ятницю, 9 грудня. Обмеження запровадять проти фізичних та юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, обмеження хочуть застосувати до людей, які пов'язані з корупцією та порушенням прав людини.

При цьому у Bloomberg не уточнюють, проти кого саме планується запровадити санкції.

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Велика Британія (5563) санкції (11793)


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непоганий у Великої Британії Сунак, зовсім непоганий,
але все одно - Боріс де ти?
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07.12.2022 20:47 Відповісти
Повернеться ще....
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07.12.2022 22:31 Відповісти
Пов'язані з корупцією - це типу добре? А треба було щоб всі кацапські гроші пішли на танки?
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07.12.2022 20:54 Відповісти
Німеччина готує для України передачу 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155

Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.

Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».

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07.12.2022 20:56 Відповісти
Як ніколи слова Черчіля справедливі-дайте нам зброю, а решта ми зробимо самі
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08.12.2022 06:45 Відповісти
 
 