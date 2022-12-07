ЄС планує запровадити санкції проти родини Кадирова, - Bild
Європейський союз планує запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого "голови" Чечні Рамзана Кадирова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bild.
Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в'їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.
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Зокрема санкції стосуватимуться родини "лідера" Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом "Firdaws".
Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.
Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.
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Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.
При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).
Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
Дело в другом - всего его старшие дети уже министры, младшие все как один чемпионы в спорте и тоже потенциальные министры через пару лет.
До упора талантливые у Кадырова дети.
До седьмого колена вырежут весь их тейп Центорой
"Красивый старинный обычай", как говорили в хорошем советском фильме о подобных нравах Кавказа.
"Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.
В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.
«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», - указано в характеристике.
Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний."