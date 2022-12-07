ЄС планує запровадити санкції проти родини Кадирова, - Bild

Європейський союз планує запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого "голови" Чечні Рамзана Кадирова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в'їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

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Зокрема санкції стосуватимуться родини "лідера" Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом "Firdaws".

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.