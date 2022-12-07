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Новини Санкції проти Росії
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ЄС планує запровадити санкції проти родини Кадирова, - Bild

кадиров

Європейський союз планує запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого "голови" Чечні Рамзана Кадирова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в'їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - заява

Зокрема санкції стосуватимуться родини "лідера" Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом "Firdaws".

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) санкції (11793) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+9
Вам делать что ли *****? Перепишут бизнес за 5 минут на другого родственника и все, пока вы 5 месяцев вводите новую санкцию. Или наймут адвоката и тот будет на законных основаниях 3 года ее обжаловать, а до этого она не вступит в силу.

Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.

При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).

Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
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07.12.2022 19:56
+6
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07.12.2022 19:53
+4
А сколько детей он успел наклепать?
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
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07.12.2022 20:01
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07.12.2022 19:53 Відповісти
Что бабайка выпусти видосик как ты Брюссель захватишь за 3 часа
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07.12.2022 19:55 Відповісти
Вам делать что ли *****? Перепишут бизнес за 5 минут на другого родственника и все, пока вы 5 месяцев вводите новую санкцию. Или наймут адвоката и тот будет на законных основаниях 3 года ее обжаловать, а до этого она не вступит в силу.

Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.

При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).

Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
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07.12.2022 19:56 Відповісти
А сколько детей он успел наклепать?
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
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07.12.2022 20:01 Відповісти
Если может прокормить, пусть клепает.
Дело в другом - всего его старшие дети уже министры, младшие все как один чемпионы в спорте и тоже потенциальные министры через пару лет.
До упора талантливые у Кадырова дети.
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07.12.2022 20:05 Відповісти
Есть одно но нет ху.ла нет дон дона. Кровная месть обычных чеченцев будет кровавой.
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07.12.2022 20:11 Відповісти
И как там у них принято, зарежут не самого только Дон-Дона, а всех его детей-министров и детей-чемпионов в спорте.
До седьмого колена вырежут весь их тейп Центорой
"Красивый старинный обычай", как говорили в хорошем советском фильме о подобных нравах Кавказа.
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07.12.2022 20:18 Відповісти
овець не чіпати
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07.12.2022 20:09 Відповісти
А вот что ИнформНапалм ещё откопал про Лукашенко:
"Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.
В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.
«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», - указано в характеристике.
Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний."
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07.12.2022 20:19 Відповісти
Санкції потрібно вводити на родичів до 3-го коліна. Вони самі тоді цих паскуд задушать
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07.12.2022 20:27 Відповісти
А почему в список не внесли четырех овец- законных жен мусульманина кадырки ?
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07.12.2022 20:29 Відповісти
О их слопал
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07.12.2022 20:46 Відповісти
вівцям ануси позашивають?
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07.12.2022 20:50 Відповісти
Арестовать весь гарем овечек и передать Зеленскому - на шашлыки.
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07.12.2022 20:59 Відповісти
Якіж вони тугі, кафиров вбиває в Європі усіх противників його режиму, робить це протягом 20 років, і вони нарешті планую запровадити санеції
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08.12.2022 04:19 Відповісти
Найкраща санкція-повторення шляху бен ладена, або хусейна...все решта просто туфта. Тим більше тільки "планують"
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08.12.2022 04:58 Відповісти
 
 