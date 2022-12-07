ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild
Европейский Союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В список также хотят добавить членов семьи так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bild.
Согласно информации издания, в Брюсселе примут решение о дальнейших санкциях (блокировке учетных записей, въезде в страну и т.п.) против чиновников и политиков РФ после ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.
В частности, санкции будут касаться семьи "лидера" Чечни Рамзана Кадырова. Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова. Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же помимо пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".
Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 членов Совета Федерации РФ и троих вице-премьеров.
Ограничения коснутся также десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.
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Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.
При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).
Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
Дело в другом - всего его старшие дети уже министры, младшие все как один чемпионы в спорте и тоже потенциальные министры через пару лет.
До упора талантливые у Кадырова дети.
До седьмого колена вырежут весь их тейп Центорой
"Красивый старинный обычай", как говорили в хорошем советском фильме о подобных нравах Кавказа.
"Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.
В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.
«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», - указано в характеристике.
Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний."