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Новости Санкции против России
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ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild

кадиров

Европейский Союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В список также хотят добавить членов семьи так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, в Брюсселе примут решение о дальнейших санкциях (блокировке учетных записей, въезде в страну и т.п.) против чиновников и политиков РФ после ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

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В частности, санкции будут касаться семьи "лидера" Чечни Рамзана Кадырова. Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова. Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же помимо пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".

Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 членов Совета Федерации РФ и троих вице-премьеров.

Ограничения коснутся также десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) санкции (11268) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+9
Вам делать что ли *****? Перепишут бизнес за 5 минут на другого родственника и все, пока вы 5 месяцев вводите новую санкцию. Или наймут адвоката и тот будет на законных основаниях 3 года ее обжаловать, а до этого она не вступит в силу.

Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.

При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).

Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
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07.12.2022 19:56
+6
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07.12.2022 19:53
+4
А сколько детей он успел наклепать?
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
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07.12.2022 20:01
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07.12.2022 19:53 Ответить
Что бабайка выпусти видосик как ты Брюссель захватишь за 3 часа
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07.12.2022 19:55 Ответить
Вам делать что ли *****? Перепишут бизнес за 5 минут на другого родственника и все, пока вы 5 месяцев вводите новую санкцию. Или наймут адвоката и тот будет на законных основаниях 3 года ее обжаловать, а до этого она не вступит в силу.

Они итак не поедут в Европу, здесь за ними будет охота от родственников убитых Кафыровым людей из Чечни.

При этом террористы свободно разгуливают по Швеции (если Тумсо действительно убили, а не спрятали).

Дроном-камикадзе по Грозному нужно зарядить - вот лучшая санкция. Или арендовать вертолет коммерческий и пульнуть из него ракетой над Каспием. Нынче такое право, что достаточно все отрицать, выкатить 10 разных версий и никто в мире не узнает, чья это была ракета. Нарисуйте портрет путина на ракете и стреляйте.
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07.12.2022 19:56 Ответить
А сколько детей он успел наклепать?
Налогоплательщики расии всех смогут содержать.
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07.12.2022 20:01 Ответить
Если может прокормить, пусть клепает.
Дело в другом - всего его старшие дети уже министры, младшие все как один чемпионы в спорте и тоже потенциальные министры через пару лет.
До упора талантливые у Кадырова дети.
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07.12.2022 20:05 Ответить
Есть одно но нет ху.ла нет дон дона. Кровная месть обычных чеченцев будет кровавой.
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07.12.2022 20:11 Ответить
И как там у них принято, зарежут не самого только Дон-Дона, а всех его детей-министров и детей-чемпионов в спорте.
До седьмого колена вырежут весь их тейп Центорой
"Красивый старинный обычай", как говорили в хорошем советском фильме о подобных нравах Кавказа.
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07.12.2022 20:18 Ответить
овець не чіпати
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07.12.2022 20:09 Ответить
А вот что ИнформНапалм ещё откопал про Лукашенко:
"Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.
В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.
«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», - указано в характеристике.
Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний."
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07.12.2022 20:19 Ответить
Санкції потрібно вводити на родичів до 3-го коліна. Вони самі тоді цих паскуд задушать
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07.12.2022 20:27 Ответить
А почему в список не внесли четырех овец- законных жен мусульманина кадырки ?
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07.12.2022 20:29 Ответить
О их слопал
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07.12.2022 20:46 Ответить
вівцям ануси позашивають?
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07.12.2022 20:50 Ответить
Арестовать весь гарем овечек и передать Зеленскому - на шашлыки.
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07.12.2022 20:59 Ответить
Якіж вони тугі, кафиров вбиває в Європі усіх противників його режиму, робить це протягом 20 років, і вони нарешті планую запровадити санеції
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08.12.2022 04:19 Ответить
Найкраща санкція-повторення шляху бен ладена, або хусейна...все решта просто туфта. Тим більше тільки "планують"
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08.12.2022 04:58 Ответить
 
 