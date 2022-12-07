ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild

Европейский Союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В список также хотят добавить членов семьи так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, в Брюсселе примут решение о дальнейших санкциях (блокировке учетных записей, въезде в страну и т.п.) против чиновников и политиков РФ после ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

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В частности, санкции будут касаться семьи "лидера" Чечни Рамзана Кадырова. Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова. Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же помимо пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".

Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 членов Совета Федерации РФ и троих вице-премьеров.

Ограничения коснутся также десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.