У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги

Комітет з закордонних справ Палати представників США у вівторок незначною більшістю відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, наданої Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Попри заклики демократів, які складають більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, його підтримали 22 конгресмени, у тому числі й помірніші республіканці. 26 виступили проти.

"Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну", - сказав республіканець Тім Берчетт.

Представники Демократичної партії стверджували, що актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об'єкти серед зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США можуть почати аудит допомоги для України ще до того, як республіканці візьмуть Конгрес під контроль, - Washington Post