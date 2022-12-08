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У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги

сша,сенат,конгрес

Комітет з закордонних справ Палати представників США у вівторок незначною більшістю відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, наданої Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Попри заклики демократів, які складають більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, його підтримали 22 конгресмени, у тому числі й помірніші республіканці. 26 виступили проти.

"Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну", - сказав республіканець Тім Берчетт.

Представники Демократичної партії стверджували, що актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об'єкти серед зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США можуть почати аудит допомоги для України ще до того, як республіканці візьмуть Конгрес під контроль, - Washington Post

Автор: 

аудит (566) Конгрес США (1225)


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Топ коментарі
+18
Не знаю, куди йдуть, кому йдуть - але аудит - 100% на користь України був би. Може не на користь українським чиновникам, але Україні та українцям на користь точно.
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08.12.2022 00:58
+16
А я би провів аудит...
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08.12.2022 00:48
+15
трампони, під завісою аудіту, хочуть зменшити допогу Україні!
на *** вони їдуть зі своїм трампоном і сином його.
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08.12.2022 01:03
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А я би провів аудит...
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08.12.2022 00:48 Відповісти
авжеж, бо можливо далеко не всі гроші ідуть в Україну
тобто аудит явно в інтересах України
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08.12.2022 00:52 Відповісти
Не знаю, куди йдуть, кому йдуть - але аудит - 100% на користь України був би. Може не на користь українським чиновникам, але Україні та українцям на користь точно.
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08.12.2022 00:58 Відповісти
як що адміністрація байдена крала гроші, а це можливо. особливо після скандалу с Бурісмой та дж.Байденом та його зарплатнею 2 млн. грн. в місяць,(50 тіс. долларів в місяць, це занадто багато навіть для звичайного амеріканського бізнесмена В МІСЯЦЬ ) виглядає як Корупційний Злочин
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08.12.2022 06:10 Відповісти
У Вашингтоні так банально ніхто не краде, тому і аудит проводити сенсу немає. Мішель Обама заробила 200 млн. чарівних зелених папірців одним з двохсот абсолютно чесних способів що не порушують кримінальний кодекс. Незважаючи на те що жодного дня у житті не працювала у комерційній компанії.
Даруйте, але на цьому тлі Хантер - відвертий аматор.
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08.12.2022 06:57 Відповісти
в Вашинктоні ні, але мова йде більш Глобально. Хантер робив свою золоту справу за пів міліона даллорів на рік, мішель обама то не має до данного випадку відношення. (ще одна роботяга "демократка"
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08.12.2022 07:26 Відповісти
Рекомендую покататися по Америці на автомашині. Щоб тойво, біль конкретно побачити наочно, де осідають наші гроші.
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08.12.2022 07:37 Відповісти
Я завжди за прозорість, але це могло перетворитись в гальмування.
Тому після перемоги нехай перевіряють. Я думаю, що в США ніхто документи не нищить, бо розуміють, що й після 20 років комісія сенаторів може спитати.
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08.12.2022 00:51 Відповісти
а в чому гальмування? аудит ніяк не відміняє і не заперечує діючих програм
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08.12.2022 00:53 Відповісти
А кто вам говорит об отмене программ?
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08.12.2022 00:55 Відповісти
Бюрократія у Сполучених Штатів дуже повільна, тому аудити дуже уповільнюють.
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08.12.2022 01:49 Відповісти
Якщо до вас прийшли федеральні аудитори, то піти біз шматка вашої шерсті вони не можуть. Це нам в конторі у неформальній дискусії одного разу пояснили вашингтонські варяги. Питання тільки у сумі штрафу.
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08.12.2022 07:22 Відповісти
думаю між приватними і державними організаціями в цьому плані є різниця
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08.12.2022 09:30 Відповісти
Добре що відхили аудит від трампа, але взагалі-то най від аудиту не відмовляються, аудит незалежний, зовнішній це інструмент, який дуже ефективно, як добрий кіт, допомогає боротися з мишами, які здатні згризти цілу країну, якщо їх без аудиту хоч на день залишити.
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08.12.2022 00:56 Відповісти
А можна трішки детальніше: що таке аудит від Трампа та звичайний аудит?
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08.12.2022 05:09 Відповісти
А зря, шо отказались от аудита. У пост совка нет ничего святого.
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08.12.2022 00:56 Відповісти
Звісно хочеться щоб клоуна зашкварили усім світом, але йому дали кредит довіри і надрукували його фейс у журналі Таймз, кажучи більше ми тобі нічого не винні, ми тобі встановили високу моральну планку, зібєш ії, то будуть твої проблеми, Захід буде ни при чому.
Тому така перевірка буде виглядати блюзнірною для самого Заходу в першу чергу.
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08.12.2022 01:05 Відповісти
Та не , быстрее всего Запад имеет виды на Украину после победы, в плане первостепенства в бизнесе и как восточный форпост перед угрюмым лаптестаном... Конечно с аудитом бы было лучше. Ведь аудит не предусматривает ничего личного...
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08.12.2022 08:06 Відповісти
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08.12.2022 00:58 Відповісти
Думаю вова зеленський з подєльніками не такі кончені дебіли щоб напряму розкрадати американську фінансову допомогу, інша справа грощі з податків громадян і бізнеса які є зараз в бюджеті + грощі з проектів по будівництву доріг і інфраструктури, а що там знайдуть американці як що вони не знають наших цін і специфіки з логістикою. Тут може розібратися тільки САП з НАБУ.
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08.12.2022 01:01 Відповісти
"Думаю вова зеленський з подєльніками не такі кончені дебіли" - именно такие! ты новостей что ли не читаешь?
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08.12.2022 04:24 Відповісти
Понятно, при Ленд-лизе красть невозможно, а помощь деньгами - коррупция возможна.
Ни для кого не секрет, Украине выделяют, например, 20 млрд. долларов, а доходит, только, половина, остальные идут для внутреннего пользования: борьба с засухой ....
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08.12.2022 01:02 Відповісти
Якщо б ті хто повторюють "ленд-ліз" готові були в заплатити мені хоча б десять центів за роз'яснення що це є таке - я б уже б купив друге кондо в Ки Вест.
Але ніт, чомусь одні шаровики трапляються...
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08.12.2022 07:00 Відповісти
зазирни у Вікі та дізнаєшся, як відрізняється ленд-ліз від Рузвельта від "ленд-лізу" від Байдена
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08.12.2022 07:58 Відповісти
Нахіба мені Вікі якщо я може прочитати відповідний документ - S.3522
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522
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08.12.2022 08:01 Відповісти
як нахіба? Just to compare the amount of "defense articles loaned or leased"
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08.12.2022 08:12 Відповісти
трампони, під завісою аудіту, хочуть зменшити допогу Україні!
на *** вони їдуть зі своїм трампоном і сином його.
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08.12.2022 01:03 Відповісти
А Байдону без аудиту зручно пиляти бюдже
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08.12.2022 05:07 Відповісти
а ви б його і запитe..
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08.12.2022 05:12 Відповісти
за звичай не чіпляюся за помилки, в самого звех гори, але ваша епічна...
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08.12.2022 05:14 Відповісти
Трампон пиляв. А винні інші.
Цікава думка. Головне "вумна" , як і ті хто її поділяють.
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08.12.2022 06:55 Відповісти
Буду вдячна хоч за один доказ, що Трамп щось пиляв. PS. Що сказав Цензор як доказ не розглядається
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08.12.2022 16:00 Відповісти

Смішна Ви.
Ну що ж . "Згоден". Трамп нічого "не пиляв". Він просто самий "чєсний" фраєр.
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08.12.2022 16:36 Відповісти
"Не бачив, але засуджую". Мені це щось нагадує.
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08.12.2022 18:23 Відповісти
А ви б більш вподобали четвертий ковідний чек?
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08.12.2022 07:01 Відповісти
перепрошую - а щo таке четвертий ковідний чек?
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08.12.2022 08:03 Відповісти
Упс, містер заробляє більш $400 тис. на рік - схиляю голову.
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08.12.2022 08:04 Відповісти
піднімайте голову...
за якись срані чеки 1-2-3-4 на ковід чюю перший раз від вас.
велфер?
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08.12.2022 08:08 Відповісти
Ви точно в Америці живете? Чи такси за 21 рік не заповнювали, або ж заповнювали з доходом більш $400 тис.?
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08.12.2022 08:11 Відповісти
а уявіть собі...
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08.12.2022 08:14 Відповісти
Ну варіантів два - або ви спите на матрасі з гарбадж стріт, або ж маєте непоганий бізнес. Всі інші громадяни з ковідними чеками знайомі майже інтимно.
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08.12.2022 08:17 Відповісти
на матрасі - я ж бачу вас це задовільніє більше...
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08.12.2022 08:20 Відповісти
На матрасі з гарбадж стріт я уже колись спав. Перші пів-року. Так що залиште ці розваги собі.
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08.12.2022 08:26 Відповісти
матрас розумію....
гарбадж стріт? - в мусорніку ви спали?
на якись різних мовах ми з вами.....
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08.12.2022 08:31 Відповісти
Зрозуміло.
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08.12.2022 08:40 Відповісти
Пан, понты для приезжих разводит, а вы ведетесь... Не отвлекайте его от тотализатора по биржевому курсу валют, а то попинает жену срочно снимать со счета, а в итоге пролетит на 2 доллара. Тада на всю Одессу будет истерика...
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08.12.2022 08:53 Відповісти
Якщо питання до мене, то я одержала перший. На карантин не зачинялась, Assistance for Small Businesses не одержувала, за рент бізнес приміщення платив мій чоловік хоч до бізнесу відношення не має. Завдячуючи Байдену стрімко пішло на дно, але виплила.
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08.12.2022 16:07 Відповісти
Пане, аудит - не перепона поставкам. Аудит - перепона розкраданню вже наданого... Хотя аудит полюбос есть (зебилам не отвертеться, если чьо), просто трамп хотел в тот аудит привнести что-то свое популистское - играет на пересичного американца,как и пыня играет на тупости своих ластоногих ааленей... ЗЫ... трампа-лошка-демпота я тоже не перевариваю. там его жене не позавидовать - зашугал в доску. а мож там тупой-еще тупее, потому и шугань.
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08.12.2022 08:15 Відповісти
демпот-деспот
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08.12.2022 08:17 Відповісти
пан Саня - мені відповідати, чи ви самі вже відповіли?
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08.12.2022 08:23 Відповісти
https://youtu.be/J-UptzjhGSA квинами 39' (подлиз защитан?)
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08.12.2022 08:38 Відповісти
щ=сч
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08.12.2022 08:44 Відповісти
бо счеты считают писчую бумагу
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08.12.2022 08:46 Відповісти
интересно, я уже отмазался или продолжать?
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08.12.2022 08:47 Відповісти
ну от і за шо ви щас?
ніяких претензій ні до вас ні до пана пісталета ніколи не було...
але....
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08.12.2022 09:05 Відповісти
Я себя попенял за ошибку... Пан Пистолет - отдельный случай. Давно о нем ничего не слышал.
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08.12.2022 09:11 Відповісти
Передавайте пану Пистолету привет.
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08.12.2022 08:48 Відповісти
Я?
зі всією повагою до шановного пана - ми з ним спілкування закінчили коли ви йоґо тему прикрили і гарно... а потім шановний пан вас за це саме і трохи облаяв - років з вісім це було взад?
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08.12.2022 08:58 Відповісти
забули проїхали...
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08.12.2022 09:17 Відповісти
Кста, до сих пор я думал , шо вы с паном - близкие товарищи, потому в курсе всех подвижок...
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08.12.2022 09:49 Відповісти
ПРИКРИЛИ - в плане , мол, перестал посещать? Если так, то да. Мы с паном друг-друга иногда не допонимали. Мож потому, шо у пана был опыт работы админом и он иногда уходил в штопор. Не забуду, как вы многих на форуме пытались примирити... Но мы с ним были по одну сторону баррикады. Антагонистически, каанечна, пана Пистолета(и наоборот) кромсал пан Балаганов, но это через обоюдные обиды, в которые я не посвящен.
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08.12.2022 09:47 Відповісти
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08.12.2022 09:59 Відповісти
та які в сраці обоюдні обіди?
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08.12.2022 10:00 Відповісти
Якi-якi... гоноровi.. Не забуду фото ванной, которую раскритиковал пан Балаганов.
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08.12.2022 12:31 Відповісти
Ну це вони, конєшно, поспішили. Треба кожну копійчину перевірять, шоб не пішла на сторону
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08.12.2022 02:34 Відповісти
А в Афганистане они тоже требовали аудит или это чисто для того чтоб еще усложнить жизнь Украине?
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08.12.2022 02:42 Відповісти
Для тех, кто считает, что аудит нужен, могу сказать как аудитор: аудитор хочет доказать свою полезность и оправдать свой гонорар, так что нарушения он обязательно найдет. Много. Очень важно как определен scope of the audit (что именно проверяется), по каким критериям, что считать отклонением (deviation) - это может быть, например, отсутствие подписи, или неразборчивая квитанция и пр. Как правило, прямой fraud (хищения) обнаружить не удается, если fraudster не дурак, но совркупность мелких нарушений может быть вполне достаточно, чтобы сделать вывод что контроль неудовлетворительный, и тем самымубить проект, если заказавшие аудит хотят именно этого.
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08.12.2022 04:32 Відповісти
Людина та її оточення , які перші кричали про аудит , оказалися шахраями. Нічого це не нагадує?
Ну це у них , там , в Америці.
А вот у нас?Це ті , хто щє учора та позавчора хором кричали "пані Спартц , як ми тебе любимо". "Пані Спартц , наш президент". "Пані Спартц , вилійте щє хоть чуточку помій на голову нашій владі".
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08.12.2022 05:15 Відповісти
Актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об'єкти серед зими.
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08.12.2022 05:21 Відповісти
Відправте в комітет фотку Арахамії і вони зрозуміють, як промахнулися.
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08.12.2022 05:48 Відповісти
демократи уникають аудіту як вампіри світла 😀
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08.12.2022 05:52 Відповісти

Смішний.
Трампа та його шоблу з демократами переплутав. Пам'ятаю , як Трамп коли щє був на посаді президента , від оприлюднення своєї декларації ухилявся.
Зараз усі побачили чому.
Хотя? Не усі. Є щє одна секта тут у нас в Україні , котра цього не бачить.
Хотя? Ні. Не так. Не хоче цього бачити.
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08.12.2022 06:49 Відповісти
Якщо хто не знав, то виявилось, що IRS винні Трампу гарні гроші
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08.12.2022 16:09 Відповісти
а чого вони так жахаються аудиту. аудит роблять всі нормальні підприємства які не прорушують закон. НЕ ПОРУШИВАТИ ЗАКОН це нормально. ситуація з БУРІЗМОЙ та байденом теж дуже виглядає сумнівною з точки зору законності. Україна це ПРАВОВА ДЕРЖАВА , вважаю що все повинно бути ЗАКОННО
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08.12.2022 05:58 Відповісти
Це ти у Трампа спитай. Чому він своєї декларації оприлюднити не хотів?
Чому його імперія гроші від податків ховала?
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08.12.2022 06:51 Відповісти
Трамп крав , а винен Байден. Десь я таке вже чув.
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08.12.2022 06:53 Відповісти
Та це ж про пыню и ягелеядных нараис пентюхов, мол, а Запад вынэн.
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08.12.2022 08:32 Відповісти
Если по чесноку, шо вам не понравилось в Дубаях, шобы там продолжать жить?
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08.12.2022 08:33 Відповісти
Уже й хайпожер Такер Карсон підключився. Цього разу Зеля персонально йому не сподабався.

https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-this-reality-about-ukraines-zelenskyy
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08.12.2022 07:54 Відповісти
Братья и сестры, не рвите скрдце, а то складывается впечатление, шо вы - гарячi, як свiже кiнське(самi знаете що) , або як лiца кавказской национальности... Внимательно перечитайте статью , где не говорится об отмене аудита. Речь идет об отклонении трамповского варианта аудита, типо, зачем изобретать лисапет, есль его уже изобрели.. Шануймося , панство.
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08.12.2022 08:30 Відповісти
Ну да..а то вскрылось бы, как белый дом через наших зелёных вылупков отмывает бабки с пакетов помощи..
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08.12.2022 08:34 Відповісти
кацапа со своим наративом?
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08.12.2022 08:42 Відповісти
Хвилю аудиту започаткував Трамп. Хоче повернутись у БД, і одночасно допомогли другу Валоде в "сотворении мира". Приймуть пакет допомоги а там перевіряйте Єрмака з Агрохімією хоч кожен день.
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08.12.2022 08:49 Відповісти
Пішла писать губернія... Не втомлююсь дивуватись як в Україні всі обізнані щодо справ Трампа
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08.12.2022 16:11 Відповісти
Трампіздка-путініздка, ти заколєбала вже весь Цензор своєю рудою білкою.
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08.12.2022 20:46 Відповісти
Наш человек в Вашингтоне внятно, душевно, с юмором и без скепсиса постоянно информирует о температуре в Опоблоке МАГА
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08.12.2022 23:55 Відповісти
тут все просто - якщо аудит ініціював пропутінська підстилка трамп , значить це небезпечно для України.
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08.12.2022 09:31 Відповісти
 
 