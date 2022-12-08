У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги
Комітет з закордонних справ Палати представників США у вівторок незначною більшістю відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, наданої Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .
Попри заклики демократів, які складають більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, його підтримали 22 конгресмени, у тому числі й помірніші республіканці. 26 виступили проти.
"Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну", - сказав республіканець Тім Берчетт.
Представники Демократичної партії стверджували, що актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об'єкти серед зими.
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тобто аудит явно в інтересах України
Даруйте, але на цьому тлі Хантер - відвертий аматор.
Тому після перемоги нехай перевіряють. Я думаю, що в США ніхто документи не нищить, бо розуміють, що й після 20 років комісія сенаторів може спитати.
Тому така перевірка буде виглядати блюзнірною для самого Заходу в першу чергу.
Ни для кого не секрет, Украине выделяют, например, 20 млрд. долларов, а доходит, только, половина, остальные идут для внутреннего пользования: борьба с засухой ....
Але ніт, чомусь одні шаровики трапляються...
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522
на *** вони їдуть зі своїм трампоном і сином його.
Цікава думка. Головне "вумна" , як і ті хто її поділяють.
Смішна Ви.
Ну що ж . "Згоден". Трамп нічого "не пиляв". Він просто самий "чєсний" фраєр.
за якись срані чеки 1-2-3-4 на ковід чюю перший раз від вас.
велфер?
гарбадж стріт? - в мусорніку ви спали?
на якись різних мовах ми з вами.....
ніяких претензій ні до вас ні до пана пісталета ніколи не було...
але....
зі всією повагою до шановного пана - ми з ним спілкування закінчили коли ви йоґо тему прикрили і гарно... а потім шановний пан вас за це саме і трохи облаяв - років з вісім це було взад?
Ну це у них , там , в Америці.
А вот у нас?Це ті , хто щє учора та позавчора хором кричали "пані Спартц , як ми тебе любимо". "Пані Спартц , наш президент". "Пані Спартц , вилійте щє хоть чуточку помій на голову нашій владі".
Смішний.
Трампа та його шоблу з демократами переплутав. Пам'ятаю , як Трамп коли щє був на посаді президента , від оприлюднення своєї декларації ухилявся.
Зараз усі побачили чому.
Хотя? Не усі. Є щє одна секта тут у нас в Україні , котра цього не бачить.
Хотя? Ні. Не так. Не хоче цього бачити.
Чому його імперія гроші від податків ховала?
https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-this-reality-about-ukraines-zelenskyy