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Російські окупанти випустили по прикордонню Сумщини 11 боєприпасів, - ОВА

сумщина

7 грудня російські окупанти спрямували на прикордоння Сумської області 11 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький .

За даними очільника ОВА, близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.

В інших громадах області протягом дня не було обстрілів.

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обстріл (28316) Сумська область (3577)


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раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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08.12.2022 01:46 Відповісти
 
 