Російські окупанти випустили по прикордонню Сумщини 11 боєприпасів, - ОВА
7 грудня російські окупанти спрямували на прикордоння Сумської області 11 боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький .
За даними очільника ОВА, близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.
В інших громадах області протягом дня не було обстрілів.
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!