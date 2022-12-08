Російські окупанти випустили по прикордонню Сумщини 11 боєприпасів, - ОВА

7 грудня російські окупанти спрямували на прикордоння Сумської області 11 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький .

За даними очільника ОВА, близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.

В інших громадах області протягом дня не було обстрілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини. ФОТОрепортаж 18+