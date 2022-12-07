Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини. ФОТОрепортаж 18+
Російські війська у вівторок, 6 грудня, завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили у місцеву ферму та амбулаторію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Зруйнував сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж - поранено", - розповів Живицький.
Топ коментарі
+18 Валентина Саюн #523841
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+16 Vadim Zertin
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+10 Алекс Скела
показати весь коментар07.12.2022 15:54
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Там разум.
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!