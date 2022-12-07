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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини. ФОТОрепортаж 18+

Російські війська у вівторок, 6 грудня, завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили у місцеву ферму та амбулаторію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Зруйнував сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж - поранено", - розповів Живицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали 21 удару із САУ по двох громадах Сумщини

Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 01
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 02
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 03
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 04
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 05
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 06
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 07
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 08
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини 09

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+18
Для орків статус тварин ще заслужити потрібно. Так сміття ,без імені і майбутнього
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07.12.2022 15:56
+16
Твари воюют с беззащитными животными. Которые даже ответить не могут.
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07.12.2022 16:02
+10
загинули тварини

На жаль, не ті, що треба.
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07.12.2022 15:54
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загинули тварини

На жаль, не ті, що треба.
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07.12.2022 15:54 Відповісти
Для орків статус тварин ще заслужити потрібно. Так сміття ,без імені і майбутнього
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07.12.2022 15:56 Відповісти
росеяне это понос запойного алкаша
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07.12.2022 16:00 Відповісти
Сволочи. Вы видели у коровы глаза?
Там разум.
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07.12.2022 15:55 Відповісти
Твари воюют с беззащитными животными. Которые даже ответить не могут.
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07.12.2022 16:02 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що вони отримали можливість найти інше тіло, скоріше за все це буде людина, і нехай їм щастить😥🙏цим тваринкам.
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07.12.2022 16:03 Відповісти
Скотиняки вбивають собі подібних. І тільки за те, що ті більш культурні.
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07.12.2022 16:06 Відповісти
все що ТРЕБА знати про раZZію:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2022 16:15 Відповісти
Ціле стадо кацапів не вартує одної корови😠
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07.12.2022 17:58 Відповісти
живтные убили Животных
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07.12.2022 19:02 Відповісти
Есть и ранее примеры. В Харькове уже давненько появилась сеть магазинов киосков ,Агромол, обычная продукция---молоко, творог, сметана, кефир. В целом хорошая была продукция. Весной ранней под Харьковом на ферме и производстве там же кретины с акм просто стадо постреляли. Без причины. Много убили, телята там же. Фото потом были. Ну и производство мол-продукции там же просто разбили. Сильно все уничтожили. Часть стада разбрелась, возможно местные разобрали. Востановлению не подлежит. Всё с 0 надо начинать. Твари и уроды.
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08.12.2022 19:58 Відповісти
 
 