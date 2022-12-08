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Жителі Грузії за 8 днів зібрали гроші на 200 генераторів для України

грузія

Жителі Грузії в межах ініціативи "Поділися світлом" за вісім днів зібрали гроші на купівлю 200 генераторів для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Грузии.

До ініціативи долучилися вже 1176 жителів Грузії. Збір триватиме до 12 грудня, а доставити генератори в Україну мають до 24 грудня.

На всіх генераторах будуть наклейки з іменами людей, які допомогли купити їх.

Також читайте: Рига відправила до Києва 49 електрогенераторів та 100 теплових гармат

Автор: 

Грузія (1844) зима (150) Україна (5875) генератор (198)


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Дякуємо брати генецвалі !!!
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08.12.2022 07:08 Відповісти
Дякую, ви справжні.
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08.12.2022 07:30 Відповісти
დიდება საკართველოს !
დიდება ქართველ ხალს!!!!!!
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08.12.2022 08:31 Відповісти
Люди хороші та добрі, але керівництво ЛАЙНО та кремлівські хвойди!
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08.12.2022 09:06 Відповісти
 
 