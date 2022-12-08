Жителі Грузії за 8 днів зібрали гроші на 200 генераторів для України
Жителі Грузії в межах ініціативи "Поділися світлом" за вісім днів зібрали гроші на купівлю 200 генераторів для українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Грузии.
До ініціативи долучилися вже 1176 жителів Грузії. Збір триватиме до 12 грудня, а доставити генератори в Україну мають до 24 грудня.
На всіх генераторах будуть наклейки з іменами людей, які допомогли купити їх.
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დიდება ქართველ ხალს!!!!!!