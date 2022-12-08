США зміцнюють ППО України після відмови в комплексах Patriot, - Білий дім
Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України.
Про це спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.
У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".
"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.
Топ коментарі
+13 Алекс Скела
показати весь коментар08.12.2022 08:58
+10 Robin Bobin #188213
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+9 Stepan Ivanoff
показати весь коментар08.12.2022 09:18
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по балістичних ракетах зовсім ні.
Стісняюся уточнити: а як саме?
Схвально відстовбурчать великого пальця чи поплескають по плечах наших ППОшників?
Звичайно,ніхто вже на них ракети ПВО не буде витрачати...
Рятує те,що їх у рашки -десятки,а не сотні...
крім того це просто "Іскандери "повітряного базування".
ТОМУ ПРАВИЛЬНО максимально нищити рашистську стратегічну авіацію на аеродромах(тепер і в Мурманську-якщо є в УКраїні вже є безпілотники на 1000 км,то не означає,що не буде і на 1500).