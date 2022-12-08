США зміцнюють ППО України після відмови в комплексах Patriot, - Білий дім

Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України.

Про це спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.

У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".

Також читайте: Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.