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Новини Війна
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США зміцнюють ППО України після відмови в комплексах Patriot, - Білий дім

патріот

Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України.

Про це спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.

У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".

Також читайте: Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.

Автор: 

ППО (3165) США (22643) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+13
США зміцнюють ППО України після відмови в Patriot'ах
Стісняюся уточнити: а як саме?
Схвально відстовбурчать великого пальця чи поплескають по плечах наших ППОшників?
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08.12.2022 08:58
+10
Patriot очень дорогая хрень, которой стрелять по шахидах это тупо сливать бюджет. На деньги что стоит один патриот лучше взять десяток других комплексов
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08.12.2022 09:07
+9
Алекс, будте уверены - США сделают не меньше, чем асфальтирование дорог.
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08.12.2022 09:18
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Багато ,але багато інших ППО замість комплексу Патріот це нормально. Одним Патріотом небо України не закрити.
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08.12.2022 08:57 Відповісти
багато комплексів середньої дальності НЕ ЗОВСІМ заміняють один комплекс великої дальності.

по балістичних ракетах зовсім ні.
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08.12.2022 10:12 Відповісти
США зміцнюють ППО України після відмови в Patriot'ах
Стісняюся уточнити: а як саме?
Схвально відстовбурчать великого пальця чи поплескають по плечах наших ППОшників?
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08.12.2022 08:58 Відповісти
Patriot очень дорогая хрень, которой стрелять по шахидах это тупо сливать бюджет. На деньги что стоит один патриот лучше взять десяток других комплексов
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08.12.2022 09:07 Відповісти
Плюс касетні **********,які так просить Україна.
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08.12.2022 09:23 Відповісти
А окрім шахідів, крилаті ракети не треба збивати? Серії "Х", Онікси, Калібри?
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08.12.2022 09:26 Відповісти
зенитками
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08.12.2022 09:45 Відповісти
Петріот може закрити місто або якийсь важливий об'єкт, але площу він не закриє. Плюс в тому що він може збивати балістичні ракети чого не можуть наші комплекси . Але ціна його просто космос. Крилаті ракети летять низько, збиваються навіть з кулеметів при наявності системи наведення ( теплова , активна головка гірше бо малий розмір цілі.) . Головна проблема виявити і захватити головкою самонаведення. Так радянські комплекси не можуть працювати по цілях які летять нижче 15-25 метрів над поверхнею. На мою думку це одна з причин потоплення крейсера Москва. Оса -25 м, а с-300(форт) -15 м. Для цього там стояли ак-630, але прогавили, хоча на випробуваннях ці " металорізки" збивали навіть 76 мм артснаряди.
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08.12.2022 10:16 Відповісти
Patriot потрібні щоб збивати ракети-носії ЯЗ
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08.12.2022 09:47 Відповісти
"Шахеди " чудово збивають зенітні кулемети..

Звичайно,ніхто вже на них ракети ПВО не буде витрачати...
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08.12.2022 10:13 Відповісти
А места базирования вам не нужно предоставить?) Вам не достаточно видеть уже результаты работы этих ПВО?
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08.12.2022 09:11 Відповісти
Алекс, будте уверены - США сделают не меньше, чем асфальтирование дорог.
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08.12.2022 09:18 Відповісти
Вот это их ***** развёл, с ядерными страшилками , шо Шольц в памперсе , шо Жан Пьер перепуганая . Шо значит, не знать шпану из Совковых подворотен , тут лига Плюща не поможет . ***** вас всех на понт берет , а вы и лапки к верху , нет на вас Рейгана и Кенеди .
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08.12.2022 09:08 Відповісти
Robin Bobin 8467b909 ,а баллистические ракеты и кинжалы ,вы чем забивать собираетесь
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08.12.2022 09:10 Відповісти
"кинджали" навіть "Патріоти" збивають далеко не на 100 відсотків...

Рятує те,що їх у рашки -десятки,а не сотні...

крім того це просто "Іскандери "повітряного базування".

ТОМУ ПРАВИЛЬНО максимально нищити рашистську стратегічну авіацію на аеродромах(тепер і в Мурманську-якщо є в УКраїні вже є безпілотники на 1000 км,то не означає,що не буде і на 1500).
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08.12.2022 10:19 Відповісти
 
 