У Києві та області, Одесі та області тривають екстрені відключення світла

У четвер, 8 грудня, в Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення світла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

У Київській області теж відбуваються екстрені відключення електрики, повідомили у ДТЕК Київські регіональні мережі.

Не діють графіки стабілізаційних відключень і в Одеській області.

"8 грудня в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

У ДТЕК закликають набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

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