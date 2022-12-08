У Києві та області, Одесі та області тривають екстрені відключення світла
У четвер, 8 грудня, в Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення світла
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
У Київській області теж відбуваються екстрені відключення електрики, повідомили у ДТЕК Київські регіональні мережі.
Не діють графіки стабілізаційних відключень і в Одеській області.
"8 грудня в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
У ДТЕК закликають набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
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Давай не порівнювати, тим більше що винні у цьому точно не Українці, а енергетики роблять все, що можуть, і навіть більше, за що велика їм подяка!
То заявляли, що не вистачає 19% потужностей до стану 12.10.2022 і працюють над скороченням дефіциту, то скрізь нема світла по 12 і більше годин на добу (тобто дефіцит 50% і більше).