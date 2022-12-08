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У Києві та області, Одесі та області тривають екстрені відключення світла

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

У четвер, 8 грудня, в Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення світла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили,  що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

У Київській області теж відбуваються екстрені відключення електрики, повідомили у  ДТЕК Київські регіональні мережі.

Не діють графіки стабілізаційних відключень і в Одеській області. 

"8 грудня в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - повідомили у ДТЕК Одеські електромережі. 

У ДТЕК закликають набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

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Автор: 

Київ (19436) Київська область (4009) Одеса (5438) Одеська область (3188) електроенергія (6185) ДТЕК (1981) Електрика (2042) відключення світла (1087)


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А у Сумській області вже другу добу світло по пару годин на день, чи ви тільки Київ та Одесу бачите?
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08.12.2022 10:08 Відповісти
А в мене взагалі світла не було з самого обстрілу, тільки о 5.20 включили!

Давай не порівнювати, тим більше що винні у цьому точно не Українці, а енергетики роблять все, що можуть, і навіть більше, за що велика їм подяка!
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08.12.2022 11:17 Відповісти
Не розумію.

То заявляли, що не вистачає 19% потужностей до стану 12.10.2022 і працюють над скороченням дефіциту, то скрізь нема світла по 12 і більше годин на добу (тобто дефіцит 50% і більше).
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08.12.2022 11:33 Відповісти
У речниках Міністерства енергетики є свій Арестович. Тож слухайте і заспокоюйтесь.
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08.12.2022 12:36 Відповісти
 
 