Вранці окупанти випустили 15 мін по селу Миропільської громади на Сумщині

Росіяни вранці відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була без обстрілів.



А от зранку, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - йдеться в повідомленні.

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