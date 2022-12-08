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Вранці окупанти випустили 15 мін по селу Миропільської громади на Сумщині

сумщина

Росіяни вранці відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була без обстрілів.

А от зранку, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28316) Сумська область (3577) Живицький Дмитро (466)


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