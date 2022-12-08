Вранці окупанти випустили 15 мін по селу Миропільської громади на Сумщині
Росіяни вранці відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині була без обстрілів.
А от зранку, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - йдеться в повідомленні.
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