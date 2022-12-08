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Шольц хоче знову балотуватися в канцлери та продовжити допомогу Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв продовжити підтримку України, а також повідомив про плани знову балотуватись у канцлери.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Шольц заявив про необхідність продовжити переговори з Росією щодо контролю над озброєннями в Європі, але слід припинити бойові дії в Україні.

"Насамперед потрібно, щоб Росія негайно припинила війну і вивела війська. Мабуть, потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку Європи. Зрозуміло, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми вже пропонували це ще до війни, у цій позиції нічого не змінилося", - сказав канцлер.

Шольц також повідомив, що збирається знову висунути свою кандидатуру на посаду глави уряду на наступних виборах до Бундестагу, які мають відбутися у 2025 році.

Також читайте: Ризик застосування Росією ядерної зброї зменшився, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322) Шольц Олаф (1135)


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Ох і лицемірне. Пішов би ти в слід за кораблем.
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08.12.2022 10:39 Відповісти
Зараз Німеччина #3 серед головних донорів України. Так що іди краще мий ніґєрські дупи на своєму кораблі.
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08.12.2022 12:58 Відповісти
тільки жінка, але, боронь Боже, ні баронесса або віконтесса.
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08.12.2022 10:53 Відповісти
Нехай балотується. Демеркелізацію треба завершити.
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08.12.2022 10:53 Відповісти
Вон оно чо, Михалыч. А мы-то уж думали - исправился, значицца Шольц наш, вразумел, тэкскаать. А тута вона чего...
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08.12.2022 10:54 Відповісти
В материалах о Германии мы писали о том, что оттуда нам сообщают о работе немецких спецслужб, которые уже накопили килотонны материалов на свою политическую дрянь, включая фрау Меркель и ее предшественника - Шредера, но не могут реализовать наработки в процессуальном плане. В самом деле, если прямо сейчас пустить материалы в суды, то окажется, что из двух экс-канцлеров Германии, оба - агенты Кремля.

По-хорошему, им бы надо было сделать себе харакири любым доступным способом, чтобы не дать выплеснуться позору наружу, но глядя на их самодовольные рожи, становится понятна невозможность таких мероприятий. Такие даже выйти в окно не смогут, как это делали многие товарищи в так любимой ими стране (не Германии). В общем, нет политической воли отдать этих деятелей в руки правосудия и потому они продолжают множить позор.

https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/
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08.12.2022 11:17 Відповісти
Хтось ще пам'ятає про сенсаційну "змову правих з метою захоплення Бундестагу"? Це у Німеччині так розпочалася передвиборча кампанія. Ліво-ліберальноій коаліції, що розпадається, необхідно відвернути увагу від економічних проблем і падіння рейтингу Шольца. У таких випадках завжди витягують із нафталіну чергову змову правих, знаходять пару-трійку 90-річних "нацистів", які вже не пам'ятають, як їх звуть. І заразом поліція нагадує, що вона існує та щось робить. Ну не з лівими ж воювати, різними там "антіфа", не з ісламськими ж екстремістами, не затримувати ж арабських наркодилерів, які вільно торгують своїм товаром у центрі Берліна. Це надто небезпечно та ще й неполіткоректно. А нацисти, які мріють зробити державний переворот, завжди на часі.
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08.12.2022 11:30 Відповісти
 
 