Шольц хоче знову балотуватися в канцлери та продовжити допомогу Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв продовжити підтримку України, а також повідомив про плани знову балотуватись у канцлери.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Шольц заявив про необхідність продовжити переговори з Росією щодо контролю над озброєннями в Європі, але слід припинити бойові дії в Україні.
"Насамперед потрібно, щоб Росія негайно припинила війну і вивела війська. Мабуть, потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку Європи. Зрозуміло, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми вже пропонували це ще до війни, у цій позиції нічого не змінилося", - сказав канцлер.
Шольц також повідомив, що збирається знову висунути свою кандидатуру на посаду глави уряду на наступних виборах до Бундестагу, які мають відбутися у 2025 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-хорошему, им бы надо было сделать себе харакири любым доступным способом, чтобы не дать выплеснуться позору наружу, но глядя на их самодовольные рожи, становится понятна невозможность таких мероприятий. Такие даже выйти в окно не смогут, как это делали многие товарищи в так любимой ими стране (не Германии). В общем, нет политической воли отдать этих деятелей в руки правосудия и потому они продолжают множить позор.
https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/