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Новини Війна
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Ризик застосування Росією ядерної зброї зменшився, - Шольц

шольц

Ризик того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Війна триває з незмінною жорстокістю, хоча наразі дещо змінилося. Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", - сказав Шольц.

Незважаючи на глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав, додав лідер Німеччини.

Шольц сказав, що Путін повинен зупинити війну, але після цього він готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі, додавши, що це пропонували і до війни.

Дивіться: "Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить", - Путін. ВIДЕО

Захищаючи підтримку України з боку Німеччини, яка, на думку критиків у Києві та інших країнах Європи, була надто стриманою, Шольц сказав, що після США Німеччина є одним із найбільших прихильників України, включно з постачанням зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб запобігти прямій війні між Росією і НАТО. У такому конфлікті будуть тільки переможені - в усьому світі", - сказав він.

Також читайте: Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, - Шольц

Нагадаємо, в середу, 7 листопада Путін заявив, що ризик ядерної війни зростає, але наполягав на тому, що Росія не "збожеволіла" і що вона розглядає свій ядерний арсенал як суто оборонний засіб стримування.

Автор: 

Німеччина (7336) росія (65007) ядерна зброя (1149) Шольц Олаф (1135)


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Сказал Шольц, покраснел и начал колупать замазку
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08.12.2022 08:35 Відповісти
Звісно зменшився хер Шольц. Ви ж зажилили три петріота для України.
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08.12.2022 08:38 Відповісти
А яка різниця українцю як його будуть знищувати, ядерною бомбою, чи щоденними ракетними обстрілами?
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08.12.2022 08:45 Відповісти
Абсолютно пох .. На погрози яз вже мабуть ніхто і уваги не звертає .
А ***** все ще вважає що тут всі тремтять від його слів .🤣..
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08.12.2022 09:23 Відповісти
Херню опять несёт. Товарищу Шольцу ,памперсы надо менять по чаще . А то воняет аж в Києві чути
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08.12.2022 08:46 Відповісти
А стосовно Президента Ізраїлю з цього приводу що скажеш?
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08.12.2022 09:36 Відповісти
Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", - сказав Шольц.

Ну й ЗСУ трохи допомогли.
Нє?
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08.12.2022 08:47 Відповісти
Це вам фрау Ріббентроп Макрель на кавовій гущі наворожила?
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08.12.2022 08:57 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 , Фёдорович, ну вы и сравнили , Германию и Израиль, . Израиль маленькая страна , окружённая монстрами , борется все время за выживание, . А Германия , просто хочет жить спокойно и комфортно. И чтобы никто не докучал с беженцами
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08.12.2022 09:46 Відповісти
 
 