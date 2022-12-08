Ризик застосування Росією ядерної зброї зменшився, - Шольц

Ризик того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Війна триває з незмінною жорстокістю, хоча наразі дещо змінилося. Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", - сказав Шольц.

Незважаючи на глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав, додав лідер Німеччини.

Шольц сказав, що Путін повинен зупинити війну, але після цього він готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі, додавши, що це пропонували і до війни.

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Захищаючи підтримку України з боку Німеччини, яка, на думку критиків у Києві та інших країнах Європи, була надто стриманою, Шольц сказав, що після США Німеччина є одним із найбільших прихильників України, включно з постачанням зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб запобігти прямій війні між Росією і НАТО. У такому конфлікті будуть тільки переможені - в усьому світі", - сказав він.

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Нагадаємо, в середу, 7 листопада Путін заявив, що ризик ядерної війни зростає, але наполягав на тому, що Росія не "збожеволіла" і що вона розглядає свій ядерний арсенал як суто оборонний засіб стримування.