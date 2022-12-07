"Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін знову згадав про ядерну зброю та запевнив, що РФ ніколи не застосовуватиме її першою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Щодо загрози ядерної війни. Така загроза наростає. Щодо того, що Росія ні за яких умов не застосує першою. Другою також не застосує. Тому що можливість застосування у випадку завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені. Однак, наша стратегія застосування засобів захисту, а ми розглядаємо зброю масового ураження як засіб захисту, всвя налаштована навколо так званого зустрічного удару у відповідь. Тобто якщо по нам завдається удар - ми даємо відповідь", - сказав Путін.

За словами російського диктатора, Росія не казала про можливсіть застосування ядерної зброї.

"Ми з глузду не з'їхали, усвідомлюємо, що таке ядерна зброя. Але ми не збираємось розмахувати цією зброєю як бритвою по всьому світу", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.

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