РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4278 посетителей онлайн
Новости Видео Война
24 725 103

"Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить", - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин снова упомянул о ядерном оружии и заверил, что РФ никогда не будет применять его первой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Об угрозе ядерной войны. Такая угроза нарастает. О том, что Россия ни при каких условиях не применит первой. Второй также не применит. Потому что возможность применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничена. Однако наша стратегия применения средств защиты, а мы рассматриваем оружие массового поражения как средство защиты, все настроено вокруг так называемого встречного ответного удара. То есть если по нам наносится удар - мы даем ответ", - сказал Путин.

По словам российского диктатора, Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия.

"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Но мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

Смотрите также: "Спецоперация" может быть длительным процессом, – Путин. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31267) россия (95526) ядерное оружие (1334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+81
Здохни ****!!!
показать весь комментарий
07.12.2022 17:31
+69
показать весь комментарий
07.12.2022 17:32
+56
***********!
показать весь комментарий
07.12.2022 17:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сам не понял, что сказал
показать весь комментарий
07.12.2022 23:10 Ответить
Свербить у ***** "червона" кнопка, ох як свербить.
показать весь комментарий
08.12.2022 00:02 Ответить
Яке ж воно жалюгідне це хуіло.
показать весь комментарий
08.12.2022 01:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 