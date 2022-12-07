"Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить", - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин снова упомянул о ядерном оружии и заверил, что РФ никогда не будет применять его первой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Об угрозе ядерной войны. Такая угроза нарастает. О том, что Россия ни при каких условиях не применит первой. Второй также не применит. Потому что возможность применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничена. Однако наша стратегия применения средств защиты, а мы рассматриваем оружие массового поражения как средство защиты, все настроено вокруг так называемого встречного ответного удара. То есть если по нам наносится удар - мы даем ответ", - сказал Путин.

По словам российского диктатора, Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия.

"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Но мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

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