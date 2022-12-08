Росіяни вдарили ракетою С-300 по Куп’янську, - Синєгубов

У Харківській області російська армія вранці 8 грудня завдала ракетного удару по місту Куп’янськ.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини.

"Сьогодні (8 грудня, - ред.) близько 4:30 ранку, ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

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Унаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші.

Також Синєгубов зазначив, що триває розмінування територій області. За добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.