Рашисти обстрілюють визволені села Луганщини, люди починають евакуюватися, - Гайдай
Російські загарбники обстрілюють визволені території Луганщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти потужно обстрілюють звільнені села. Найбільше дісталося Макіївці. Люди починають залишати населений пункт. Зранку евакуйовано 15 людей.
Невське вчора орки накрили трьома ракетами. Зруйновано житловий будинок та господарчі споруди. Глибина воронки - 9 метрів, ширина - 20. Люди знаходяться у підвалах. За тиждень у Невське прилетіло 11 ракет", - йдеться в повідомленні.
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