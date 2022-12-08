Сьогодні на Київщині відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, - ОВА

Сьогодні, 8 грудня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському та Вишгородському районах сапери ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.



"У зв'язку з тим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.



Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення повітряної тривоги – переходьте в укриття", - йдеться в повідомленні.

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