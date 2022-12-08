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Сьогодні на Київщині відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, - ОВА

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Сьогодні, 8 грудня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському та Вишгородському районах сапери ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення повітряної тривоги – переходьте в укриття", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибух (4440) Київська область (4009) розмінування (989)


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Трохи запізнилися - треба було починати з бджоловода та його вихованця-праффесора.
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08.12.2022 11:26 Відповісти
 
 