Сьогодні на Київщині відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, - ОВА
Сьогодні, 8 грудня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському та Вишгородському районах сапери ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з тим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення повітряної тривоги – переходьте в укриття", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майор Чернобаев
показати весь коментар08.12.2022 11:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль