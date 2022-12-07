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Третина України замінована, найгірша ситуація - на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, - МВС

дснс,міни,розмінування

Міністерство внутрішніх справ України закликає міжнародних партнерів та донорів допомогти з технічним оснащенням піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки третина країни замінована, піротехнічні підрозділи ДСНС працюють цілодобово, деякі з них - фактично вручну. Зараз ключова потреба - відповідне технічне оснащення підрозділів, насамперед, робототехнікою. 40 піротехнічних розрахунків ДСНС потребують базового укомплектування", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з делегацією Управління Організації Об’єднаний Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Вона поінформувала партнерів, що з початку року кількість рятувальників подвоєна. Наразі ж планується збільшення чисельності ДСНС ще на 500 фахівців. Кожного дня піротехніки ДСНС обстежують у середньому територію площею близько 70 гектарів, від початку повномасштабного вторгнення РФ вони перевірили понад 760 квадратних кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1740 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки за добу

За словами Акопян, лише піротехніками ДСНС вже знешкоджено близько 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, до розмінування залучаються вибухотехнічні підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Заступник голови ДСНС Дмитро Бондар під час зустрічі розповів про критичну ситуацію на сході та півдні країни, зокрема, на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, де знищено багато населених пунктів і тотально замінована інфраструктура.

Він підкреслив, що головне завдання піротехніків ДСНС у цих регіонах - гуманітарне розмінування об’єктів життєзабезпечення для подальшого відновлення енерго- й газопостачання, зв’язку. І наразі існує гостра потреба у відповідному технічному забезпеченні піротехніків для виконання робіт, від яких безпосередньо залежить життя цивільного населення і відновлення регіонів в цілому.

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МВС (3500) мінування (1217) розмінування (989)


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я конєшно ізвіняюсь, але яка в біса ТРЕТИНА країни замінована? ТРЕТИНА навіть не була окупована.
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07.12.2022 19:43 Відповісти
Есть снаряды к РСЗО с минами (даже с дронами внутри есть, притом очень давно произведенные). Кстати, к химарсам тоже снаряды с разбросом мин.

Постреляли из 225 или 300мм реактивной арты на дальность действия - потенциально могут быть мины. К тому же ДРГ кацапов могли кататься, раскидать мины и свалить.

Нужны все данные с глобал хоуков, спутников и полный анализ всех радаров, чтобы составить подробнейшую картинку таких вот обстрелов. Затем военные преступники следующие 10 лет будут искать мины, притом так, чтобы сигнал о минах без их участия передавался куда надо.
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07.12.2022 20:07 Відповісти
Мівіни обїїлися? Яка нахер третина? Новость ради новості? Чи лярди вже готові списувати на розмінування третини? Шо за херь несете?
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07.12.2022 20:25 Відповісти


і як там з "убезпечити від смертоносних мін", гнидо?
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07.12.2022 23:16 Відповісти
І кому ж за це дякувати, хто так активно готувався до кацапського вторгнення?!
Хоча ні, давайте про це не будемо?
Не зараз?
Нехай сидять далі в своїх високихкабінетах, пиляють бюджет і продають країну?..
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08.12.2022 09:09 Відповісти
 
 