Третина України замінована, найгірша ситуація - на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України закликає міжнародних партнерів та донорів допомогти з технічним оснащенням піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки третина країни замінована, піротехнічні підрозділи ДСНС працюють цілодобово, деякі з них - фактично вручну. Зараз ключова потреба - відповідне технічне оснащення підрозділів, насамперед, робототехнікою. 40 піротехнічних розрахунків ДСНС потребують базового укомплектування", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з делегацією Управління Організації Об’єднаний Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Вона поінформувала партнерів, що з початку року кількість рятувальників подвоєна. Наразі ж планується збільшення чисельності ДСНС ще на 500 фахівців. Кожного дня піротехніки ДСНС обстежують у середньому територію площею близько 70 гектарів, від початку повномасштабного вторгнення РФ вони перевірили понад 760 квадратних кілометрів.

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За словами Акопян, лише піротехніками ДСНС вже знешкоджено близько 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, до розмінування залучаються вибухотехнічні підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Заступник голови ДСНС Дмитро Бондар під час зустрічі розповів про критичну ситуацію на сході та півдні країни, зокрема, на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, де знищено багато населених пунктів і тотально замінована інфраструктура.

Він підкреслив, що головне завдання піротехніків ДСНС у цих регіонах - гуманітарне розмінування об’єктів життєзабезпечення для подальшого відновлення енерго- й газопостачання, зв’язку. І наразі існує гостра потреба у відповідному технічному забезпеченні піротехніків для виконання робіт, від яких безпосередньо залежить життя цивільного населення і відновлення регіонів в цілому.

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