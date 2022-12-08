Узбекистан наступним після Казахстану відмовився вступати в "газовий союз" з РФ

Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов засудив російську пропозицію щодо "газового союзу" за участю РФ, Казахстану та Узбекистану. Він заявив, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставили б під загрозу національні інтереси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Минулого місяця Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Це частина зміни стратегії Москви після її вторгнення в Україну, що спонукало Європейський Союз різко скоротити залежність від російських енергоносіїв.

Водночас міністр Мірзамахмудов сказав, що Узбекистан ще не отримав цієї пропозиції. "Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз", - сказав він.

Читайте: Не лише "Газпром": Молдова почала імпортувати газ із Румунії

За його словами, велися переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це буде "технічний контракт", а не союз.

"Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо тільки на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося, в іншому випадку - ні", - підкреслив міністр.

Проте Узбекистан залишається частково залежним від іноземного газу. Країна відчуває дефіцит газу протягом останніх кількох днів, оскільки споживання різко зросло через похолодання.

Мірзамахмудов сказав, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт до Китаю 6 мільйонів кубометрів газу на день.

Також читайте: "Газпром" визнав падіння видобутку газу на 19% через втрату європейського ринку

Раніше Казахстан заявив, що не підтримав ідею Путіна про потрійний "газовий союз". За словами заступника глави МЗС Романа Василенка, Астана не дозволить використовувати свою територію для обходу західних санкцій і оцінюватиме проєкт "газового союзу" з урахуванням санкційних ризиків.

На думку експертів, створення "газового союзу" дало б змогу Кремлю заробляти на продажі газу в обхід санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.