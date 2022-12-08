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Найскладніша ситуація з електропостачанням у східному регіоні України, - "Укренерго"

електроенергія

Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні. 

Також ситуацію ускладнюють погодні умови. В багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

"Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В м.Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами", - повідомили в компанії. 

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Електрикам дістається.
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08.12.2022 11:50 Відповісти
 
 