Через дефіцит генерації зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання електроенергії, - ДТЕК

Дефіцит електроенергії, який спостерігається в енергосистемі через її пошкодження внаслідок обстрілу російським агресором, протримається до кінця березня-середини квітня, тому осінньо-зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До кінця березня, на жаль, не вистачатиме достатньої кількості генерації, навіть якщо все буде відремонтовано. Тому житимемо в графіках обмеження споживання до кінця осінньо-зимового періоду, що пояснюється високим попитом на електроенергію та обмеженими можливостями її генерації", – сказав Сахарук.

Він уточнив, що зазвичай на початку чи середині квітня спостерігається суттєве зниження споживання, і тоді генерація із попитом буде збалансована. При цьому він наголосив, що всі прогнози можуть бути актуальними за відсутності нових значних пошкоджень енергосистеми.

Оцінюючи темпи відновлення генеруючих та розподільчих об'єктів після останньої атаки 5 грудня, топ-менеджер ДПЕК зазначив, що знадобиться ще тиждень чи днів десять для виходу на рівень постачання, який був до цього обстрілу.

Водночас він зазначив, що ситуація в різних регіонах відрізняється.

"Всі намагаються вкластися у графіки відключень, але, на жаль, не в усіх регіонах це вдається. До планових відключень додаються аварійні, щоб збалансувати попит та пропозицію в конкретному регіоні. Трапляються також відключення через локальні аварії у зв'язку з навантаженням мереж, а також через погодні умови, що призводять, наприклад, до зледеніння ліній", – зазначив Сахарук. За його словами, ситуація посилюється піковими навантаженнями на мережі, коли люди одночасно намагаються користуватися одразу багатьма приладами після відсутності електрики.

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На його думку, з аварійними відключеннями можна боротися лише збільшуючи генерацію та можливості її передавати.

Пояснюючи суть підготовки до нових ворожих обстрілів, яких, як він вважає, стовідсотково слід очікувати, Сахарук зазначив, що у цьому питанні є три компоненти.

По-перше, це підвищення якості ППО, над чим потрібно щохвилини працювати. По-друге, це фізичний захист енергооб'єктів, наприклад, за допомогою бетонних блоків, і вже не вперше обладнання, захищене простими цивільними засобами, було врятовано. По-третє, це здатність якнайшвидше відновлювати енергосистему після пошкоджень", – пояснив Сахарук.

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