В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей

Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені в України внаслідок ракетних атак Росії.

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені певним чином. Вугільна генерація та інші потужності", - сказав Харченко.

Внаслідок ракетних атак 5 грудня є значні пошкодження в енергосистемах окремих регіонів. За словами експерта, вони здебільшого не були настільки серйозними, щоб їх не можна було швидко відновити. Практично 90% тих споживачів, які постраждали саме від аварійних відключень позавчора, вони вже в мережі

Проте загалом у мережі зберігається дефіцит.

"У нас не вистачає 17-20% загальної потужності генерації, точніше навіть більше її виводу ніж самої генерації для того, щоб закрити споживачів. Тому продовжуються графіки відключень. Найскладніша технічно ситуація продовжується в Київському і Харківському регіонах. Доволі складна ситуація в Одесі. Херсон поза конкуренцією, там триває відновлення", - сказав Харченко.

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