В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей
Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені в України внаслідок ракетних атак Росії.
Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені певним чином. Вугільна генерація та інші потужності", - сказав Харченко.
Внаслідок ракетних атак 5 грудня є значні пошкодження в енергосистемах окремих регіонів. За словами експерта, вони здебільшого не були настільки серйозними, щоб їх не можна було швидко відновити. Практично 90% тих споживачів, які постраждали саме від аварійних відключень позавчора, вони вже в мережі
Проте загалом у мережі зберігається дефіцит.
"У нас не вистачає 17-20% загальної потужності генерації, точніше навіть більше її виводу ніж самої генерації для того, щоб закрити споживачів. Тому продовжуються графіки відключень. Найскладніша технічно ситуація продовжується в Київському і Харківському регіонах. Доволі складна ситуація в Одесі. Херсон поза конкуренцією, там триває відновлення", - сказав Харченко.
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Салліван не проти, якщо німецький уряд передасть Україні Leopard 2. Але ініціатива має виходити від Німеччини.
Джерело: FAZ (https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampfpanzer-fuer-ukraine-usa-***********-berlin-entscheidung-18516545.html )
Если они заключили договор с кацапами, что те не используют ядерное оружие в обмен на непоставку самолетов, танков и ракет, то это чудовищный провал в переговорах и огромное поражение США. Не использование ядерного оружия кацапами может быть только в замен на не использование ядерного оружия США против них, куда более страшного, чем кацапское, учитывая стократное превосходство США в скорости и надежности ядерных ударов против легко поражаемых средств доставки у кацапов еще в момент первого удара.
https://biz.censor.net/news/3384325/**************************************************************************
жаль...что занимались одними шашлыками и шаурмой и не продумали варианты на такие катастрофические случаи.... а ведь даже теоретически можно было представить падлючесть врага и его желание не просто убить нациков (типа) а унизить и уничтожить весь свободолюбивый народ, выморив холодом, голодом, войной и разрухой ...
А они и сегодня как видно не дают, не говоря о том времени, когда никто ещё не воевал
В одній темі вкинуть не дали - в іншу перебрався?
Ми якось у себе в Україні самі вирішимо, хто в чому винний. Не трать калорії, ************, як будеш ковбасу з туалетного паперу по талонах получать чеез місяць.
Та і не планую я більше тут писати щось, то так, змушений зараз час якось вбивати, ще трохи
когда Зеле кричали что нападут, то кто весело ржал и грозился шашлячками?
ты как рёбенок - только ноёшь и просишь шоб нё только сопли вытёрли но и ж.
че аж Швец говорил пару мес. назад что на складах у резникова куча зс-23 и ракет "печора"? тогда как Резников кричит как и ты - дай, дай, дай? против дронов как раз зушка круто, но нет, подождали когда продадут, развернут и ударят, а потом закричал.
бот, иди воруй. не дают ёму мля.
кстати, Иран уже гнал дроны рашке а наши ..... поставляли кукурузу в ..... Иран!!!!!! ты понял нет?
вы активный пользователь интернета,распространяйте этот ролик,доносите правду людям.
https://www.youtube.com/watch?v=efZpT7JH4UM&list=PL088F37260B3E71FF Чому у ваших оселях нема світла або його вимикають у будь-який час
в ночі потреби енергії меньші, а зупинити генерацію на нічь не можливо, тому надлишки сгенерованної енергії відправляються туди де є потреба, в теперешньому варіанті - за кордон! для цього і обʼєднують електромережі
Якщо вночі споживання менше, то звідки візьметься потреба вночі в енергії за кордоном?
Ще - насправді в Україні, принаймні до війни, була можливість накопичувати енергію на ГАЕС. А генерацію можливо зупинити на ніч, для цього електростанції і поділяють на генеруючі та маневрові.
Тому що це суттєво.
Наскільки відомо, атомні станції всі цілі, а це і є 50% генерації країни.
А якщо 50% тільки від вугільної, то це не так страшно як 50% від всієї генерації, тому що багато вугільної було зупинено і так, до цього, основна це атомна та гідро щоб було ціле.
Логічне без фахової підготовки)
"Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей Джерело:
Це назва статті
"Вугільна генерація та інші потужності", - сказав Харченко. Джерело:
Це тексті статті.
Наче б то одне слово, але воно змінює кардинально змістовность
Про що власне я і написав в коментарі, не будучі фахівцем
ДТЕК відповів, що місцева влада (Кличко) звертається до військової адміністрації (Кличко) і вас відносять до критичної інфраструктури. Усі в темряві, світло по 2,5 години, а у них 24/7. Хлюпається жаба у басейні, підсвітка як у кращих домах Парижу. Цікаво, скільки це коштує?
може тра' поправити ситуацію? це ж не важко