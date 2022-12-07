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Новости Агрессия России против Украины
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В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей

енергетика,укренерго,обстріл

Около 50% генерирующих мощностей повреждены в Украине в результате ракетных атак России.

Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 50% генерирующих мощностей повреждены тем или иным образом. Угольная генерация и другие мощности", – сказал Харченко.

В результате ракетных атак 5 декабря имеются значительные повреждения в энергосистемах отдельных регионов. По словам эксперта, они в большинстве своем не были настолько серьезными, чтобы их нельзя было быстро восстановить. Практически 90% потребителей, которые пострадали именно от аварийных отключений позавчера, они уже в сети.

Однако в сети сохраняется дефицит.

Также читайте: Атаки на инфраструктуру в Херсонской области осуществляются каждые 2 часа

"У нас не хватает 17-20% общей мощности генерации, точнее даже больше ее вывода, чем самой генерации для того, чтобы закрыть потребителей. Поэтому продолжаются графики отключений. Самая сложная технически ситуация продолжается в Киевском и Харьковском регионах. Довольно сложная ситуация в Одессе. Херсон вне конкуренции, там идет восстановление", - сказал Харченко.

Автор: 

обстрел (26995) энергетика (2553) Харченко (23) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+10
А почему бы ему самому не подать пример и не поставить двадцатку Абрамсов? Стареньких модификаций для начала, но полностью рабочих. Почему Германия должна начать, когда она уже понесла огромные денежные убытки, потеряв возможность закупать дешевый газ?

Если они заключили договор с кацапами, что те не используют ядерное оружие в обмен на непоставку самолетов, танков и ракет, то это чудовищный провал в переговорах и огромное поражение США. Не использование ядерного оружия кацапами может быть только в замен на не использование ядерного оружия США против них, куда более страшного, чем кацапское, учитывая стократное превосходство США в скорости и надежности ядерных ударов против легко поражаемых средств доставки у кацапов еще в момент первого удара.
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07.12.2022 16:28
+7
так ми, наче, в спільній мережі з Євросоюзом! чого ж той дефіцит не забезпечується електрогенеруючими потужностями ЄС?
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07.12.2022 16:38
+7
це нагадує літо 2022 р. - бомбили резервуари з нафтою і паливом, результат відсутність палива та черги на АЗС , як тільки підвищили ціни - черги зникли, паливо любе - совпадєніє?
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07.12.2022 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Оффтопік, але важливе:

Салліван не проти, якщо німецький уряд передасть Україні Leopard 2. Але ініціатива має виходити від Німеччини.

Джерело: FAZ (https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampfpanzer-fuer-ukraine-usa-***********-berlin-entscheidung-18516545.html )
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07.12.2022 16:18 Ответить
А почему бы ему самому не подать пример и не поставить двадцатку Абрамсов? Стареньких модификаций для начала, но полностью рабочих. Почему Германия должна начать, когда она уже понесла огромные денежные убытки, потеряв возможность закупать дешевый газ?

Если они заключили договор с кацапами, что те не используют ядерное оружие в обмен на непоставку самолетов, танков и ракет, то это чудовищный провал в переговорах и огромное поражение США. Не использование ядерного оружия кацапами может быть только в замен на не использование ядерного оружия США против них, куда более страшного, чем кацапское, учитывая стократное превосходство США в скорости и надежности ядерных ударов против легко поражаемых средств доставки у кацапов еще в момент первого удара.
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07.12.2022 16:28 Ответить
А чи не пробували їх закрити будівельними бетонними блоками у 1,5 ряд, а зверху панелями???
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08.12.2022 08:03 Ответить
50%? Ну це ДУЖЕ багато. Тобто з кожною наступною атакою ми наближаэмося до того самого тотального блекауту, про який ДТЕК казало, що нас не занурять:

https://biz.censor.net/news/3384325/**************************************************************************
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07.12.2022 16:31 Ответить
Таке враження, що обстріли координує(корегує) міністр енергетики Г.Галущенко, людина КГБ-шніка Деркача.
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07.12.2022 17:00 Ответить
Не знаю, чи персонально Галущенко, чи за його вказівкою, але займається цим дуже обізнана в енергетиці людина на високій посаді. І явно - не росіянський шпигун, а свій, дамашній.
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07.12.2022 21:19 Ответить
они же восстанавливают потихоньку....ну я так надеюсь
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07.12.2022 22:24 Ответить
печально...
жаль...что занимались одними шашлыками и шаурмой и не продумали варианты на такие катастрофические случаи.... а ведь даже теоретически можно было представить падлючесть врага и его желание не просто убить нациков (типа) а унизить и уничтожить весь свободолюбивый народ, выморив холодом, голодом, войной и разрухой ...
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07.12.2022 16:35 Ответить
Всего не предусмотришь, на всё денег не хватит, а в нашем случае ещё прямая зависимость от западных партнёров, и если они не дают чем прикрыть, то как это было сделать?
А они и сегодня как видно не дают, не говоря о том времени, когда никто ещё не воевал
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07.12.2022 16:52 Ответить
Ботік, ти все ніяк не угомонишся?
В одній темі вкинуть не дали - в іншу перебрався?
Ми якось у себе в Україні самі вирішимо, хто в чому винний. Не трать калорії, ************, як будеш ковбасу з туалетного паперу по талонах получать чеез місяць.
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07.12.2022 16:54 Ответить
Не хвилюйтеся, все буде добре, а я такий же патріот України, як і Ви, і нам немає в цьому сенсі про що сперечатися, а по інших питаннях, так там : " в споре рождается истина"
Та і не планую я більше тут писати щось, то так, змушений зараз час якось вбивати, ще трохи
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07.12.2022 17:12 Ответить
а я бы тёбё и нё давал вообщё ничёго.
когда Зеле кричали что нападут, то кто весело ржал и грозился шашлячками?
ты как рёбенок - только ноёшь и просишь шоб нё только сопли вытёрли но и ж.

че аж Швец говорил пару мес. назад что на складах у резникова куча зс-23 и ракет "печора"? тогда как Резников кричит как и ты - дай, дай, дай? против дронов как раз зушка круто, но нет, подождали когда продадут, развернут и ударят, а потом закричал.
бот, иди воруй. не дают ёму мля.
кстати, Иран уже гнал дроны рашке а наши ..... поставляли кукурузу в ..... Иран!!!!!! ты понял нет?
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07.12.2022 18:46 Ответить

вы активный пользователь интернета,распространяйте этот ролик,доносите правду людям.
https://www.youtube.com/watch?v=efZpT7JH4UM&list=PL088F37260B3E71FF Чому у ваших оселях нема світла або його вимикають у будь-який час
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07.12.2022 19:53 Ответить
интересное кино получается
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07.12.2022 21:49 Ответить
так ми, наче, в спільній мережі з Євросоюзом! чого ж той дефіцит не забезпечується електрогенеруючими потужностями ЄС?
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07.12.2022 16:38 Ответить
В ЄС ціна на ел/енергію суттєво вища і наші потенційні покупці жлобяться.
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07.12.2022 17:04 Ответить
коли наша система віддає нічну сгенеровану енергію тому ж ЄС, чи це не є компенсатором?
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07.12.2022 17:47 Ответить
Яка ще нічна сгенерована енергія?
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07.12.2022 17:55 Ответить
tomu sho nam potribno 10 megavat, a z Evropy ide 0.5 megavat liniya eleperedachi
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07.12.2022 19:35 Ответить
система побудована так, що сгенерована енергія ніде на накопичується!
в ночі потреби енергії меньші, а зупинити генерацію на нічь не можливо, тому надлишки сгенерованної енергії відправляються туди де є потреба, в теперешньому варіанті - за кордон! для цього і обʼєднують електромережі
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08.12.2022 00:12 Ответить
Сам собі суперечиш.

Якщо вночі споживання менше, то звідки візьметься потреба вночі в енергії за кордоном?

Ще - насправді в Україні, принаймні до війни, була можливість накопичувати енергію на ГАЕС. А генерацію можливо зупинити на ніч, для цього електростанції і поділяють на генеруючі та маневрові.
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08.12.2022 19:09 Ответить
А ти думаєш струм з Польщі тобі в розетку одразу пливе? ***** більш не треба, ні трансформаторів, які вони обстрілюють, *****?
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08.12.2022 00:04 Ответить
я думаю що ти - бидляча школота
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08.12.2022 00:25 Ответить
Не зрозумів зі статті, 50 % від вугільної генерації?
Тому що це суттєво.
Наскільки відомо, атомні станції всі цілі, а це і є 50% генерації країни.
А якщо 50% тільки від вугільної, то це не так страшно як 50% від всієї генерації, тому що багато вугільної було зупинено і так, до цього, основна це атомна та гідро щоб було ціле.
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07.12.2022 16:48 Ответить
Одразу можна побачити фахівця.
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07.12.2022 17:58 Ответить
Це просте запитання)
Логічне без фахової підготовки)

"Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей Джерело:

Це назва статті

"Вугільна генерація та інші потужності", - сказав Харченко. Джерело:

Це тексті статті.

Наче б то одне слово, але воно змінює кардинально змістовность

Про що власне я і написав в коментарі, не будучі фахівцем
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07.12.2022 18:05 Ответить
Стало цікаво, як власники уманських аптек мають декілька заживлень своїх києвських палаців, у т.ч. від УЗ.
ДТЕК відповів, що місцева влада (Кличко) звертається до військової адміністрації (Кличко) і вас відносять до критичної інфраструктури. Усі в темряві, світло по 2,5 години, а у них 24/7. Хлюпається жаба у басейні, підсвітка як у кращих домах Парижу. Цікаво, скільки це коштує?
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07.12.2022 17:01 Ответить
це нагадує літо 2022 р. - бомбили резервуари з нафтою і паливом, результат відсутність палива та черги на АЗС , як тільки підвищили ціни - черги зникли, паливо любе - совпадєніє?
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07.12.2022 17:12 Ответить
І резервуаои бомбити припинили. Принаймні, зараз скрізь пишуть лише про об'єкти енергетичної інфраструктури.
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07.12.2022 17:24 Ответить
Точно, ти мамкін гєній! Це Окко проплатили ракєти, щоб підвищити тобі вартість заправки)))
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08.12.2022 00:05 Ответить
Не думаю
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07.12.2022 17:16 Ответить
50% что оно курит...
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07.12.2022 20:37 Ответить
а чому в даунєцкє є свєт і сєпаратісти можуть дивитись тупі кацапські серіяли???
може тра' поправити ситуацію? це ж не важко
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07.12.2022 20:53 Ответить
т.е. то шо рыжий татарин продал уголь, а правительство случайно ли или специально криво прописало закон о запрете продажи угля никак не влияют на нынешнюю ситуацию в энергетике?
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07.12.2022 21:58 Ответить
директор Центру досліджень енергетики?? чо за должность? любой буй рассказывает хрень
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08.12.2022 07:04 Ответить
что восстановили зепитары? сидите сложив ручки как 24.02
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08.12.2022 07:13 Ответить
 
 