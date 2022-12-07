Атаки на инфраструктуру в Херсонской области осуществляются каждые 2 часа

Враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты гражданской инфраструктуры в Херсоне и препятствовать их восстановлению.

Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Атаки на местную инфраструктуру в Херсонской области проходят каждые 2 часа. То есть, там российские террористы фактически целенаправленно продолжают уничтожать объекты. Есть обстрелы выехавших работать аварийных бригад. Однако работа продолжается: все работают, шаг за шагом возобновляют энергию для города", – сообщил Харченко.

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