Атаки на инфраструктуру в Херсонской области осуществляются каждые 2 часа
Враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты гражданской инфраструктуры в Херсоне и препятствовать их восстановлению.
Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Атаки на местную инфраструктуру в Херсонской области проходят каждые 2 часа. То есть, там российские террористы фактически целенаправленно продолжают уничтожать объекты. Есть обстрелы выехавших работать аварийных бригад. Однако работа продолжается: все работают, шаг за шагом возобновляют энергию для города", – сообщил Харченко.
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