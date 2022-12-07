Атаки на інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні 2 години
Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати об’єкти цивільної інфраструктури у Херсоні та перешкоджати їх відновленню.
Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Атаки на місцеву інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні 2 години. Себто, там російські терористи фактично цілеспрямовано продовжують знищувати об’єкти. Є обстріли аварійних бригад, які виїхали працювати. Однак робота триває: всі працюють, крок за кроком відновлюють живлення для міста", - повідомив Харченко.
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