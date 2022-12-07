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Атаки на інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні 2 години

херсонщина,енергетика

Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати об’єкти цивільної інфраструктури у Херсоні та перешкоджати їх відновленню.

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атаки на місцеву інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні 2 години. Себто, там російські терористи фактично цілеспрямовано продовжують знищувати об’єкти. Є обстріли аварійних бригад, які виїхали працювати. Однак робота триває: всі працюють, крок за кроком відновлюють живлення для міста", - повідомив Харченко.

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Автор: 

обстріл (28316) Херсон (3340) енергетика (2583) Харченко (23) Херсонська область (5718)


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