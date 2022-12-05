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Новини Війна
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Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона, пошкоджено будинки на цивільну інфраструктуру

херсон

Минулої доби, 4 грудня, російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.

"На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 85% споживачів у Херсоні вже мають світло, а 70% - водопостачання, - ОВА

Автор: 

обстріл (28414) Херсон (3351) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5735)


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З Херсона зроблять решето. Він дуже близько до лінії з противником. Але є й позитив. Буде місто-герой. Туди будуть їздити з обіцянками делегації з різних країн та робити селфі на фоні розбитих вщент будівль. Ірпінь-Буча тому приклад.
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05.12.2022 11:32 Відповісти
є всi пiдстави вважати,що в дитинствi у пуйла був свiй ********** Никита..Але спiвати в хорi вiн його так i не навчив..
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05.12.2022 11:38 Відповісти
Не треба все на ***** перекладати. Там 140 мільйонів гнид. Не ***** щодня кидає по цивільним обісратими ракетами, а конкретні гниди на місцях.
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05.12.2022 12:16 Відповісти
 
 