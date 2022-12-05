Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона, пошкоджено будинки на цивільну інфраструктуру

Минулої доби, 4 грудня, російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.

"На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули", - йдеться у повідомленні.

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