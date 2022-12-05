Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона, повреждены дома и гражданская инфраструктура
За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.
"К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли", - говорится в сообщении.
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Михаил Дужик #512165
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Лариса Щепак
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