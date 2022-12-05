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Новости Война
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Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона, повреждены дома и гражданская инфраструктура

херсон

За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.

"К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли", - говорится в сообщении.

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обстрел (26942) Херсон (2796) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4724)


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З Херсона зроблять решето. Він дуже близько до лінії з противником. Але є й позитив. Буде місто-герой. Туди будуть їздити з обіцянками делегації з різних країн та робити селфі на фоні розбитих вщент будівль. Ірпінь-Буча тому приклад.
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05.12.2022 11:32 Ответить
є всi пiдстави вважати,що в дитинствi у пуйла був свiй ********** Никита..Але спiвати в хорi вiн його так i не навчив..
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05.12.2022 11:38 Ответить
Не треба все на ***** перекладати. Там 140 мільйонів гнид. Не ***** щодня кидає по цивільним обісратими ракетами, а конкретні гниди на місцях.
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05.12.2022 12:16 Ответить
 
 