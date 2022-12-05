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Новости Война
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Оккупанты обстреляли три общины на Сумщине, повреждена линия электропередач

сумщина

Утром 5 декабря российские войска обстреляли Белопольской громаде в Сумской области. По приграничному селу ударили из минометов 120 мм калибра. Было 23 "прилета".

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела повреждена линия электропередач.

"Также из минометов армейцы РФ обстреляли Великописаревскую громаду (2 "прилета"). И еще 30 снарядов из ствольной артиллерии враг направил на Новослободскую громаду. Последствия обстрелов уточняются", - сообщает глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли шесть громад Сумщины: повреждена линия электропередач

армия РФ (19079) обстрел (26942) Сумская область (3011) Живицкий Дмитрий (242)


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