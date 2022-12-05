Оккупанты обстреляли три общины на Сумщине, повреждена линия электропередач
Утром 5 декабря российские войска обстреляли Белопольской громаде в Сумской области. По приграничному селу ударили из минометов 120 мм калибра. Было 23 "прилета".
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела повреждена линия электропередач.
"Также из минометов армейцы РФ обстреляли Великописаревскую громаду (2 "прилета"). И еще 30 снарядов из ствольной артиллерии враг направил на Новослободскую громаду. Последствия обстрелов уточняются", - сообщает глава региона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль