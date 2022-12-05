Окупанти обстріляли три громади на Сумщині, пошкоджена лінія електропередач

Зранку 5 грудня російські війська обстріляли Білопільську громаду на Сумщині. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 "прильоти".

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач.

"Також із мінометів армійці РФ обстріляли Великописарівську громаду (2 "прильоти"). І ще 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються", - інформує очільник регіону.

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