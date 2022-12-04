Російська армія протягом дня завдала більше 60 ударів по Сумщині, - ОВА

Протягом дня армія РФ здійснила 64 удари по території Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були 4 громади. А саме: Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих", - написав він.

Також голова Сумської ОВА повідомив, що по Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 "прильотів"). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

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