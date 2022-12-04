Російська армія протягом дня завдала більше 60 ударів по Сумщині, - ОВА
Протягом дня армія РФ здійснила 64 удари по території Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були 4 громади. А саме: Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих", - написав він.
Також голова Сумської ОВА повідомив, що по Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 "прильотів"). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.
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Trevo Trow
показати весь коментар04.12.2022 22:56 Відповісти Мені подобається 1
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар04.12.2022 23:02 Відповісти Мені подобається 0
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