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Російська армія протягом дня завдала більше 60 ударів по Сумщині, - ОВА

сумщина

Протягом дня армія РФ здійснила 64 удари по території Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були 4 громади. А саме: Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих", - написав він.

Також голова Сумської ОВА повідомив, що по Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 "прильотів"). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

Також читайте: Рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині, - ОП

Автор: 

обстріл (28414) Сумська область (3663)


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Людей просто віддають на розстріл. Треба знищувати москальських терористів на будь-якій території. Але у довбаному телемарафоні це навіть не обговорюється.
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04.12.2022 22:56 Відповісти
Враження, що на прикордонних територіях українських військових замінили на статистиків. Скільки прильотів сьогодні вже було, скільки буде завтра, скільки шиферу на покрівлі. скільки домовин. А, курва, взад влупити тими ж 120 мінометами нє?
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04.12.2022 23:02 Відповісти
 
 