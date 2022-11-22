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Россияне обстреляли шесть громад Сумщины: повреждена линия электропередач

сумщина

В результате обстрелов российскими военными Дружбинской громады повреждена линия электропередач. Зафиксировано 20 попаданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 11:00 армия РФ открыла по приграничью Эсманской громады автоматные очереди. В Глуховской громаде после 11:40 с территории России произвели три пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел.

По Шалыгинской громаде ударили из ствольной артиллерии. Было 9 попаданий. Около 18:00 российские военные обстреляли Путивльскую громаду из ствольной артиллерии, 15 взрывов. Около 21:00 российская армия ударила из САУ по Зноб-Новгородской громаде. Зафиксировали 6 попаданий.

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Автор: 

обстрел (27941) Сумская область (3337) Живицкий Дмитрий (242)


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