Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: пошкоджена лінія електропередач
Унаслідок обстрілів російськими військовими Дружбівської громади пошкоджена лінія електропередач. Зафіксовано 20 влучань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Близько 11:00 армія РФ відкрила по прикордонню Есманьської громади автоматні черги. У Глухівській громаді після 11:40 з території Росії здійснили три кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл.
По Шалигинській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Було 9 влучань. Близько 18.00 російські військові обстріляли Путивльську громаду зі ствольної артилерії, 15 вибухів. Близько 21.00 російська армія вдарила з САУ по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксували 6 влучань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль