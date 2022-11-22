Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: пошкоджена лінія електропередач

Унаслідок обстрілів російськими військовими Дружбівської громади пошкоджена лінія електропередач. Зафіксовано 20 влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Близько 11:00 армія РФ відкрила по прикордонню Есманьської громади автоматні черги. У Глухівській громаді після 11:40 з території Росії здійснили три кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл.

По Шалигинській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Було 9 влучань. Близько 18.00 російські військові обстріляли Путивльську громаду зі ствольної артилерії, 15 вибухів. Близько 21.00 російська армія вдарила з САУ по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксували 6 влучань.

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